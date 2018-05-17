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Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesinde yangın

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sahur vakti yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İHA | 17.05.2018 - 03:37..
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Fatih Vatan Caddesinde bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bodrum katında, henüz bilinmeyen bir nedenden hastanenin çocuk servisinin alt katından dumanlar çıkmaya başladı.

Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesinde yangın

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanları görenler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesinde yangın

YARALANAN YOK

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra duman tahliyesi yaptı. Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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