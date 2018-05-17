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Sultanahmet'te 30 bin kişi top atışıyla ilk oruçlarını açtı

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Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

1 Akaryakıta ÖTV düzenlemesi Benzin, motorin ve LPG'ye yapılan zam kadar ÖTV indirimi olacak.

2 Bakan Sarıeroğlu'ndan engellilere istihdam müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli ataması yapılacağının açıkladı.

3 Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesinde yangın Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sahur vakti yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

4 İsrail 4,5 ayda 18 çocuk öldürdü Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü, İsrail'in 2018’in başından bu yana 18 çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

5 Merkel: İran anlaşmaya bağlı kalıyor Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesine gösterdiği tepkilere devam eden Merkel, İran'ın Amerika'ya teslim olmayacağını belirtti.

6 Van'da 2 ton ölü inci kefali bulundu Van'da çuvalların içine doldurulmuş 2 ton inci kefali balığı bulundu.