'Bezmialem Valide Sultan' kitabı yayımlandı

Prof. Dr. Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan adını verdiği ve yukarıdaki soruları cevaplandırdığı bu çalışmada, Osmanlı arşiv vesikalarını kaynak alıyor.
Elde ettiği tüm bilgi ve verileri tablolarla güçlendiriyor ve akıcı diliyle yine okurunun karşısına çıkıyor. İlk defa her yönüyle örnek bir hanımın, Bezmiâlem Valide Sultan’ın hayat hikâyesi…
Yazar: Arzu Terzi
Yayınevi: Timaş Yayınları
Türü: İnceleme, araştırma
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 352
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