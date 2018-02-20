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'Bezmialem Valide Sultan' kitabı yayımlandı

Prof. Dr. Arzu Terzi'nin Timaş Yayınları tarafından okurlarla tanışan 'Bezmialem Valide Sultan' kitabı çıktı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 17:48..
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Prof. Dr. Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan adını verdiği ve yukarıdaki soruları cevaplandırdığı bu çalışmada, Osmanlı arşiv vesikalarını kaynak alıyor.

'Bezmialem Valide Sultan' kitabı yayımlandı

Elde ettiği tüm bilgi ve verileri tablolarla güçlendiriyor ve akıcı diliyle yine okurunun karşısına çıkıyor. İlk defa her yönüyle örnek bir hanımın, Bezmiâlem Valide Sultan’ın hayat hikâyesi…

Yazar: Arzu Terzi

Yayınevi: Timaş Yayınları

Türü: İnceleme, araştırma

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 352

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Kitap Yurdu

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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