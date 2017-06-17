Bıçağın seri numarasından zanlıyı yakaladılar

Ambalaj üzerindeki seri numaradan bıçağın Kocaeli'deki bir fabrikada üretildiği ve sadece bir süpermarketin Türkiye genelindeki şubelerinde satıldığı öğrenildi.

Süpermarketin merkezi ile yapılan yazışma sonucu bıçağın, Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki şubesinden olay günü saat 18.30 da satıldığını belirleyen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden şüpheliyi belirledi.

"ADLİ KONTROL" ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Daha önce İstanbul'da 3 taksi gasbından kaydı olduğu, 15 yıl hapis cezası alıp 9,5 yıl hapis yattığı ve 5 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilen şüpheli, Bodrum Asayiş Büro Amirliğinde ifade işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" ve "kasten adam yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, özel bir hastanenin Bodrum ilçesindeki kliniklerinden sorumlu olduğu bildirilen yaralı kadının, İstanbul'da tedavisinin sürdüğü ve 4 parmağında his kaybı olduğu öğrenildi.