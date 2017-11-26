Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

Korukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir süre önce eşinden boşanan kızı Belkıs’ı sokakta bulup, eve getiren 47 yaşındaki Hakkı Varlık, 2 oğlundan, rahatsızlanan annelerini hastaneye götürmesini istedi.

TARTIŞTIĞI KIZINI BIÇAKLAYIP EŞARPLA BOĞDU

Hakkı Varlık, evde başbaşa kaldığı, sık sık evden kaçan kızı 20 yaşındaki Belkıs ile konuşmak istedi. Bu sırada baba kız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakkı Varlık, mutfaktan aldığı bıçakla kızını yaraladı. Baba Varlık, ardından yaralı kızını apartmanın çatısına çıkırap, eşarpla boğarak öldürdü.

"KIZIMI ÖLDÜRDÜM, BENİ ALIN"

Cinayetin ardından eve inip 155 Polis İmdat Hattı’nı arayan Hakkı Varlık, ‘Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın’ diye ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, çatıda Belkıs Varlık'ın cesediyle karşılaştı. Hakkı Varlık gözaltına alınırken, kızı Belkıs'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.