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Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

Londra'daki terör saldırısında yaşamını yitiren polis memuruna ilk müdahaleyi, İngiliz bakan Ellwood'un yaptığı ortaya çıktı.

23.03.2017 - 01:07
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Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

Londra'da yaşanan terör saldırısında bıçaklanarak hayatını kaybeden polise ilk müdahaleyi olay yerinden geçen İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood yaptı.

SUNİ SOLUNUM YAPTI

Eski bir asker olan Ellwood, parlamentonun bahçesinde kanlar içinde yatan polisin kanamasını durdurmaya çalışırken ve polisi hayata döndürmek için suni solunum yaparken çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

KENDİ YÜZÜNE DE KAN BULAŞTI

İngiliz bakanın polise yardım ederken kendi yüzünün de kanlar içinde kaldığını gösteren fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı. Ellwood'un çabası, ülkedeki siyasetçilerin övgüsünü aldı.

Bıçaklanan polise ilk müdahale İngiliz bakandan

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