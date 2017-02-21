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Bıçaklı kavga zanlıları polis aracına çarpınca yakalandı

Konya'da bıçaklı kavga olayına karışıp kaçan 3 şüpheli, içinde bulundukları otomobille polis aracına çarptıktan sonra yakalandı.

21.02.2017 - 05:08
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Merkez Meram ilçesindeki Gedavet Parkı yakınında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Sıbgatullah Atak ve Hamza Türk bıçakla yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bıçaklı kavga zanlıları polis aracına çarpınca yakalandı

POLİSİ FARK EDİNCE OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Kavgaya karıştığı öne sürülen Ali Can E, Serhat E. ve Mehmet T, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark edince 42 LF 035 plakalı otomobille kaçmaya başladı.

Bu kişiler ile polis ekipleri arasında kent merkezinde bir süre kovalamaca yaşandı. Merkez Selçuklu ilçesi Millet Caddesi ile Kazımkarabekir Caddesi'nin kesiştiği kavşağı kapatan polis aracına çarpan otomobildeki 3 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve alkollü olduğu belirlenen Ali Can E, Serhat E. ve Mehmet T, daha sonra polis merkezine götürüldü.

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