Bıçaklı kavga zanlıları polis aracına çarpınca yakalandı

Merkez Meram ilçesindeki Gedavet Parkı yakınında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Sıbgatullah Atak ve Hamza Türk bıçakla yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

POLİSİ FARK EDİNCE OTOMOBİLLE KAÇTILAR

Kavgaya karıştığı öne sürülen Ali Can E, Serhat E. ve Mehmet T, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark edince 42 LF 035 plakalı otomobille kaçmaya başladı.

Bu kişiler ile polis ekipleri arasında kent merkezinde bir süre kovalamaca yaşandı. Merkez Selçuklu ilçesi Millet Caddesi ile Kazımkarabekir Caddesi'nin kesiştiği kavşağı kapatan polis aracına çarpan otomobildeki 3 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ve alkollü olduğu belirlenen Ali Can E, Serhat E. ve Mehmet T, daha sonra polis merkezine götürüldü.