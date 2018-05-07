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Bıçaklı kavgada 1 asker yaşamını yitirdi

Osmaniye'de yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İHA | 07.05.2018 - 23:05..
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Olay akşam saatlerinde, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Nuh Tufan Öztür, sevk için geldiği hastaneden birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı.

6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Bu sırada yoldan geçen aynı yaştaki Veli Can A. ile aralarında çıkan tartışma sonrasında 6 yerinden bıçaklanan Öztürk, ağır yaralandı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Er Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"YAN BAKTIN" KAVGASI

Polis, olay yerinden kaçmak isteyen şüpheli Veli Can A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Kavganın 'Yan bakma' yüzünden başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bıçaklı kavgada 1 asker yaşamını yitirdi

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