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Biçerdöver alev aldı, buğday tarlası kül oldu

Çanakkale Bayramiç'te biçerdöver alev aldı, 1 hektarlık buğday tarlası yandı.

DHA | 03.07.2018 - 18:56..
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Bayramiç ilçesi Yukarışapçı köyünde, saat 15.00 sıralarında Veli Akın'a ait tarlada buğday hasadı yapılırken, biçerdöverin motor kısmı bir anda alev aldı.

HELİKOPTERLE MÜDAHALA EDİLDİ

Biçerdöver sahibi Süleyman Kurt ile işçiler yangını söndürmek istedi. Ancak alevler tarlaya sıçradı. İhbarla olay yerine Bayramiç Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Biçerdöver alev aldı, buğday tarlası kül oldu

1 HEKTARLIK TARLA YANDI

Ekiplerin müdahalesi ile tarım arazisindeki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangından 1 hektar tarım alanı zarar gördü. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Biçerdöver alev aldı, buğday tarlası kül oldu



Biçerdöver alev aldı, buğday tarlası kül oldu



Biçerdöver alev aldı, buğday tarlası kül oldu

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