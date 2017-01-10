Biga'da kapalı pazaryerinin çatısı çöktü

Olayda yaralanan kimsenin olmaması ise sevindirdi. Belediye ekipleri, alanda enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

CAN KAYBI YOK

Biga'da 5 gündür aralıklarla süren yoğun kar yağışı, kapalı pazaryeri çatısını çökertti. Pazaryerinde kimsenin olmaması olası bir olumsuzluğu önledi. Kapalı pazaryerinin hemen yanında bulunan bir kafe ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

İŞ MAKİNELERİ ENKAZI KALDIRDI

Olay yerine Kaymakam Gökhan Görgülü Aslan, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık ve Biga İlçe Emniyet Müdürü Murat Sarı gelerek, inceleme yapan ekiplerden bilgi aldı. Belediyeye ait iş makineleri, pazaryerinde enkaz kaldırdı.

Kapalı pazaryerinin çökmesine şahit olan İbrahim Küçük, "Kar yağışı nedeniyle Bigaspor lokaline giriş yaptım. Ciddi bir gürültü duyduk. Kapalı pazaryerinin çatısının bir anda çöktüğünü fark ettik. Zannettiğim kadarıyla altında hiç kimse yoktu. Belediyenin yaptığı uyarılar çok önemli ve isabetli olmuş. İnsanların bunu dikkate alıp kapalı pazaryerine giriş yapmaması lazım. Muhtemelen az hasarla atlatıldı. Tek temennimiz can kaybı gibi şeyler olmasın" diye konuştu.