taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7665
EURO
3,9890
ALTIN
143,89
PETR
54,5600

Biga'da kapalı pazaryerinin çatısı çöktü

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde, 22 bin metrekare alan üzerine kurulu kapalı pazaryerinin çatısı, 5 gündür biriken karlar yüzünden çöktü.

DHA | 10.01.2017 - 18:38
  1. Haberler
  2. Yaşam

23412412

 

Olayda yaralanan kimsenin olmaması ise sevindirdi. Belediye ekipleri, alanda enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

CAN KAYBI YOK

Biga'da 5 gündür aralıklarla süren yoğun kar yağışı, kapalı pazaryeri çatısını çökertti. Pazaryerinde kimsenin olmaması olası bir olumsuzluğu önledi. Kapalı pazaryerinin hemen yanında bulunan bir kafe ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Biga'da kapalı pazaryerinin çatısı çöktü

Biga'da kapalı pazaryerinin çatısı çöktü

İŞ MAKİNELERİ ENKAZI KALDIRDI

Olay yerine Kaymakam Gökhan Görgülü Aslan, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık ve Biga İlçe Emniyet Müdürü Murat Sarı gelerek, inceleme yapan ekiplerden bilgi aldı. Belediyeye ait iş makineleri, pazaryerinde enkaz kaldırdı.

Biga'da kapalı pazaryerinin çatısı çöktü

Biga'da kapalı pazaryerinin çatısı çöktü

Kapalı pazaryerinin çökmesine şahit olan İbrahim Küçük, "Kar yağışı nedeniyle Bigaspor lokaline giriş yaptım. Ciddi bir gürültü duyduk. Kapalı pazaryerinin çatısının bir anda çöktüğünü fark ettik. Zannettiğim kadarıyla altında hiç kimse yoktu. Belediyenin yaptığı uyarılar çok önemli ve isabetli olmuş. İnsanların bunu dikkate alıp kapalı pazaryerine giriş yapmaması lazım. Muhtemelen az hasarla atlatıldı. Tek temennimiz can kaybı gibi şeyler olmasın" diye konuştu.

Biga'da kapalı pazaryerinin çatısı çöktü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

1105
Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada

Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada

177
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

117
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

197
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü

203
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

104
Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

370
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM