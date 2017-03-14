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Bigalı köyünde her evde bir Türk bayrağı asılı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde, yılın 365 gününde her evde Türk bayrağı dalgalanıyor.

14.03.2017 - 15:21
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Eceabat’a bağlı 70 haneli Bigalı köyünde, her evin duvarında Türk bayrakları dalgalanıyor. Çanakkale Savaşları esnasında Yarbay Mustafa Kemal’in 19. Tümen karargahını kurduğu Bigalı köyü, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

HER EVDE BİR TÜRK BAYRAĞI ASILI

Köy, 2006 yılında bir akaryakıt firması tarafından tamamen restore edildi. Ardından da her eve birer bayrak direği dikildi. O günden bu yana, evlerin duvarlarından ay yıldızlı bayrak hiç inmedi. Köy Muhtarı Burhan Çetin, köylerinin bu görünümünden gurur duyduklarını söyledi.

"BİZE GAZİANTEP’TEN BİLE BAYRAK GELİYOR"

Çetin, "Köyümüz gazi köy. Yarbay Mustafa Kemal’in 19. Tümen karargahını kurduğu köy. Bu konuda mutluyuz, gururluyuz. Atamız buradan, 19. Tümen ve alaylarla birlikte savaşa katıldı. Şu anda Atatürk evi olarak bilinen ev, zamanında köy muhtarınınmış. Atamızı kendi evinde misafir etmiş, ağırlamış. 10 gün gibi bir zaman zarfında. 2006 yılında köyümüz topyekun restore edildi. Bayraklarımız asıldı. 12 ay her günümüz böyledir. Gelen ziyaretçilerin gururla gördükleri bir yer. Yıpranan eskiyenleri değiştiriyoruz. Bu konuda da gururluyuz, çünkü köyümüzü ziyarete gelen vatandaşlarımız bize bu konuda desteklerini esirgemiyorlar. Bize Gaziantep’ten bile bayrak geliyor. Gelen ziyaretçilerimiz, bu güzelliklerin kaybolmaması için desteklerini esirgemiyorlar" dedi.

Bigalı köyünde her evde bir Türk bayrağı asılı

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