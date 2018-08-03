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Bilal Erdoğan, Sosyal Bilimler Zirvesi programını anlattı

Gençlerin sosyal bilimlere yönlendirmek hedefiyle düzenlenecek zirveye bin öğrencinin katılması bekleniyor.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 11:36..
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İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Yeşilay'a ait Sepetçiler Kasrı'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Sosyal Bilimler Zirvesi'nin detaylarını anlatan Bilal Erdoğan, yaklaşık 1000 öğrencinin katılacağı bir zirve planladıklarını söyledi.

EĞİTİM BULUŞMASI

Hafta sonu ise atölyeler ve stantlarda gerçekleşecek programla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Bu atölyelerde, hem stant kurup firmasını tanıtan yetkililer ve üniversite hocaları öğrencilerimizle buluşacak. Daha sonra pazartesi günü ana konuşmacıların yer aldığı günümüz olacak" dedi.

Bilal Erdoğan, Sosyal Bilimler Zirvesi programını anlattı

"SAYIN REKTÖRE VE HOCALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bilal Erdoğan konuşmasında, "Öyle öğrenciler yetiştirecekler ki, 21. yüzyılın sonuna gelmeden bir çok çıkmaza ümit verecek. Sayın rektörümüze ve hocalarımıza bu ciddi yükü yüklendikleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu alanda kabiliyetli olan gençlerimiz sosyal bilimlere yönlerdirilerek düşünmeye, fikir üretmeye, tartışmaya yönlendirilmesi için, inşallah, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bilal Erdoğan, Sosyal Bilimler Zirvesi programını anlattı VİDEO

Bilal Erdoğan, Sosyal Bilimler Zirvesi programını anlattı

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