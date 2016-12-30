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Bild gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Diekmann istifa etti

Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild’in Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann istifa etti.

Ajanslar | 30.12.2016 - 14:58
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Bild gazetesi tarafından flaş haber olarak yapılan duyuruda, ünlü yönetmenin 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle Axel Springer yayınevindeki görevlerinden kendi isteğiyle ayrılma kararı aldığı vurgulandı.

Kai Diekmann’a 16 yıl boyunca yaptığı genel yayın yönetmenliği nedeniyle teşekkür eden Springer Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mathias Döpfner, karardan üzüntü duyduğunu söyledi.

30 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Bild gazetesi bünyesinde geçen 30 yılın ardından gazeteden ayrılmanın kendisi açısından zor olduğunu belirten Kai Diekmann, yeni görevler yapmak istediğini vurguladı.

1985 yılında Axel Springer bünyesinde meslek eğitimine başlayan Diekmann, Bild, Bild am Sonntag, Welt am Sonntag gibi gazetelerde muhabir, redaktörlük ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

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