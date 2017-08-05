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Bild Genel Yayın Yönetmeni Türkiye'de tatilde

Türkiye aleyhinde yaptığı algı haberleriyle bilinen Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Kai Diekmann, Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor

05.08.2017 - 13:11
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Bild Genel Yayın Yönetmeni Türkiye'de tatilde

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilimden sonra, Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye karşı seyahat uyarısı yaptı.

Almanya'dan yapılan seyahat uyarısı, ülkede yayın yapan Bild gazetesi tarafından da gündemde tutuldu.

TÜRKİYE'YE GİTMEYİN HABERLERİNDEN SONRA BODRUM'A GİTTİ

Uyarılara rağmen tatil tercihini Türkiye'den yana kullanan Alman turistler, sahillere akın etmeye devam etti.

Tatil tercihini Türkiye'den yana kullanan son isim ise oldukça şaşırttı. Genel Yayın Yönetmeni olduğu Bild gazetesinde, Türkiye'ye gidilmemesi gerektiği yönde algı haberleri yaptıran Kai Diekmann, soluğu Bodrum'da aldı.

Bild Genel Yayın Yönetmeni Türkiye'de tatilde

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