Bilecik Pazaryeri’nde 94 konut projesi tamamlandı

Bilecik'te yaşanan konut sıkıntısı yavaş da olsa ortada kaldırılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların ilk kısmı tamamlandı. Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın konutları yerinde inceledi.

"ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

İncelemeler esnasında yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçın, “İlçemizi değiştirmeye geliştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin konut ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gerçekleştirilen 94 konut projesi tamamlandı. Konut satışları devam ediyor. Sıra çevre düzenlenmesinde çalışmalara başladık." diye konuştu.

TABİAT PARKINA 1 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Yalçın ayrıca, "Hanımlar lokali ihale aşamasında, havuz yeniden dizayn edilecek, mahalle konağı ihale aşamasında, gençlik merkezimiz bu sene bitiyor, kent müzesi nisan ayında ihale edilecek, sokak sağlıklaştırma bu sene bitiyor, Karamustafa Paşa Camii çevre düzenlemesi projelendiriliyor, Dereköy barajı sulama tesisleri bu sene tamamlanacak, ahi dağı 4’üncü etap yakında ihaleye çıkacak, iş ticaret ve kültür merkezi tamamlanmak üzere, belediye hizmet binası yeni yerine taşınacak, hal binası soğuk hava ve paketleme bu sene olacak arıtma tesisi iller bankasından onay gelirse tamamlanacak, yeni yaşam alanları parklar yapacağız, Kucukelmali Tabiat Parkına 1 buçuk milyonluk yatırım olacak." dedi.