taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6475
EURO
3,8430
ALTIN
137,56
PETR
56,8000

Bilecik’te 12 kişi meslekten ihraç edildi

Yeni Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bilecik’te 12 kişi meslekten ihraç edildi.

DHA | 07.01.2017 - 12:23
  1. Haberler
  2. Politika

kdkihraç

679, 680 ve 681’nolu üç yeni KHK ile emniyetten 2 bin 687, diyanetten 135, Adalet Bakanlığından bin 699, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 168 personel ihraç edilirken, 631 akademisyen de kamudan çıkarıldı.

KHK’lar ile Bilecik’ten Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde memur M.G., Gelir Uzmanı E.Ö., Bozüyük ilçesinde görevli hemşire T.S., Bilecik’te sağlık memurları İ.K., S.B. ve M.B., eczacı S.K., Osmaneli ilçesinde görevli ebe H.Ş., Osmaneli ilçesinde görevli hemşire S.M., Bozüyük ilçesi Kur’an kursu öğreticisi M.E., Bozüyük ilçesinde görevli müezzin kayım K.Ç., Bilecik Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı A.Y. meslekten ihraç edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

85
Yeni KHK ile vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesi

Yeni KHK ile vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesi

252
El Bab sonrası Münbiç planı görüşülüyor

El Bab sonrası Münbiç planı görüşülüyor

55
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

75
TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

12
TEM’de mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekliyor

TEM’de mahsur kalan sürücüler kurtarılmayı bekliyor

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM