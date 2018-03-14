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Bilecik'te 93 tüp yılan zehri ele geçirildi

Bilecik'te yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen kobra yılanı zehirlerine el konuldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

AA | 14.03.2018 - 12:13..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yurda kaçak yollarla sokulan kobra yılanı zehirlerini bazı ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Osmaneli-Sakarya karayolu İçmeler mevkisinde durduruldu.

93 TÜP YILAN ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, 93 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan zehrin piyasa fiyatının 7,3 milyon lira olduğu belirtildi.

Bilecik'te 93 tüp yılan zehri ele geçirildi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde bulunan V.L., E.G., A.Ç. ve N.U. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç'nin üst aramasında H.A. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı bulundu.

Bilecik'te 93 tüp yılan zehri ele geçirildi

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