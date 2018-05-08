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Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

Bilecik'te düzenlenen operasyonda bir otomobilde bulunan iki Tevrat'ı, 8 milyon liraya satmayı planladıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

AA | 08.05.2018 - 10:54..
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat çerçevesinde İstanbul'dan yola çıkan içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili Vezirhan beldesi girişinde durdurdu.

MÜZİK KOLONUNA SAKLAMIŞLAR

Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, otomobilin bagajında müzik kolonu içine gizlenmiş halde ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli farklı boyutta 2 Tevrat buldu.

Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerince, M.Ö. yıllara tarihlendiği tahmin edilen 2 Tevrat'ın hangi yıl yazıldığının yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

8 MİLYON LİRAYA SATACAKLARDI

Gözaltına alınan Ö.S, F.G, Ö.V, F.F ve V.D.'nin Tevratları 8 milyon liraya satmayı planladığı, bu konuda pazarlık yaptıkları kişilerle buluşmaya gittikleri öğrenildi.

Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

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