Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat çerçevesinde İstanbul'dan yola çıkan içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili Vezirhan beldesi girişinde durdurdu.
MÜZİK KOLONUNA SAKLAMIŞLAR
Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, otomobilin bagajında müzik kolonu içine gizlenmiş halde ceylan derisine altın varak işlemeli, zümrüt ve yakut süslemeli farklı boyutta 2 Tevrat buldu.
Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerince, M.Ö. yıllara tarihlendiği tahmin edilen 2 Tevrat'ın hangi yıl yazıldığının yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.
8 MİLYON LİRAYA SATACAKLARDI
Gözaltına alınan Ö.S, F.G, Ö.V, F.F ve V.D.'nin Tevratları 8 milyon liraya satmayı planladığı, bu konuda pazarlık yaptıkları kişilerle buluşmaya gittikleri öğrenildi.