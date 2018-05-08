Bilecik'te altın varak işlemeli iki Tevrat ele geçirildi

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Türkiye'nin gururu THY'ye moda devinden övgü

Türkiye'nin gururu olan THY, başarısı ile uluslararası arenada gözleri üzerine çekiyor. İtalyan moda devi Fendi'nin kurucusu Anna Fendi, THY için "inanılmaz güçlü bir marka." yorumunu yaptı