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Bilecik’te fabrika inşaatında kaza: 3 yaralı

Bir fabrikanın yapımı devam eden ek binasında beton kalıbının çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

İHA | 22.12.2016 - 23:27
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Bilecik-Bursa karayolu üzerinde çimento üretimi yapan bir fabrikanın ek bina yapım çalışması sırasında dökülen beton iskeletinde çökme yaşandı. Çöken beton kalıbının altında kalan Gültekin Ünal fabrika çalışanları tarafından kurtarıldı. Olayda yaralanan Seyfullah Akgün ve Gültekin Ünal Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Gültekin Ünal'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan yaşanan kazada hafif yara alan Yakup Demir ise ayakta tedavi edildi.

Bilecik’te fabrika inşaatında kaza: 3 yaralı

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