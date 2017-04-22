Bilecik'te kar yağdı

Yüksek kesimlerde gündüz kar yağışının ardından, akşam saatlerinde de kent merkezinde kar yağmaya başladı. Nisan ayında kar yağışını gören bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da ürünlere zarar vermesinden dolayı endişe yaşadı.

ÇİFTÇİLER İÇİN OLUMSUZLUK YARATABİLİR

Bazı çiftçiler, ağaçların çiçek açtığını ve kar yağışının ardından, hava sıcaklığının düşmesi sonucu meyve fidanlarının zarar görebileceğini belirtti.

Kentte hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.