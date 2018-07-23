Bilecik’te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik’te Haziran ayı 2017 Haziran ayına göre yüzde 42,5 oranında artarak 369 adet oldu.

219 ADEDİ İLK DEFA SATILDI

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Bilecik’te konut satışlarında 2018 Haziran ayında konutların 219 adedi İlk defa (ilk el satış), 150 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Bilecik’te satışı yapılan 369 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 oranında artarak 174 adet,diğer satışlar ise yüzde 40,3 oranında artarak 195 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 174 konutun 91 adedi ilk satış, 83 adedi ise ikinci el satış oldu.