taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,7938
EURO
4,6578
ALTIN
163,38
PETR
69,2000

Bilecik'te müşteri aranıyor; ölü ya da diri

Üniversite öğrencilerinin vize sınavlarının ardından ailelerinin yanları dönmesi üzerine müşterisi azalan kahvaltı salonu sahibi, verdiği müşteri ilanıyla dikkat çekti.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 23:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kızının üniversite eğitimi için Hatay'dan Bilecik'e gelen Pınar Çelik, kahvaltı salonu açtı. Salonun müşterileri genellikle üniversite öğrencileriydi. Vize sınavlarının sona ermesiyle müşterisi azalan kahvaltı salonun işletmecisi Çelik'in verdiği 'müşteri aranıyor' ilanı ilgi odağı oldu.

Bilecik'te müşteri aranıyor; ölü ya da diri

"ÖLÜ YA DA DİRİ"

Pınar Çelik, salonun girişine "Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri" ve "Eleman aranıyor. Nefes alsın yeter" yazılarını astı.

Yazıların sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten Pınar Çelik şöyle konuştu:
"Piyasalarda had safhada durgunluk var. Bizi esnaf olarak kalkındıran öğrenci kitlesi, gitti. Öğrenci şu an şehirde yok. Dikkat çeksin, biraz muziplik olsun diye yazdım. Başarıya da ulaştım. Şu an sosyal medyada çok paylaşılan yazı oldu. Reklam güzel oldu."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da

37
Minik İrem Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

Minik İrem Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM