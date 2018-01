Bilecik'te müşteri aranıyor; ölü ya da diri

Kızının üniversite eğitimi için Hatay'dan Bilecik'e gelen Pınar Çelik, kahvaltı salonu açtı. Salonun müşterileri genellikle üniversite öğrencileriydi. Vize sınavlarının sona ermesiyle müşterisi azalan kahvaltı salonun işletmecisi Çelik'in verdiği 'müşteri aranıyor' ilanı ilgi odağı oldu.

"ÖLÜ YA DA DİRİ"

Pınar Çelik, salonun girişine "Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri" ve "Eleman aranıyor. Nefes alsın yeter" yazılarını astı.

Yazıların sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten Pınar Çelik şöyle konuştu:

"Piyasalarda had safhada durgunluk var. Bizi esnaf olarak kalkındıran öğrenci kitlesi, gitti. Öğrenci şu an şehirde yok. Dikkat çeksin, biraz muziplik olsun diye yazdım. Başarıya da ulaştım. Şu an sosyal medyada çok paylaşılan yazı oldu. Reklam güzel oldu."