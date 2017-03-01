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Bilecik'te öğretmenler ikinci kattan şişme yatağa atladı

Bilecik'te bir lisede düzenlenen yangın tatbikatında öğretmenler ikinci kattan itfaiyenin şişme yatağının üzerine atladı.

01.03.2017 - 09:16
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Bilecik’te Sivil Savunma Günü nedeniyle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Belediye itfaiye ekipleri öğrencilere akaryakıt yangınına müdahaleyi uygulamalı olarak gösterdi. İtfaiye görevlileri daha sonra okul binasının önüne şişme yatak koydu. İki itfaiye görevlisi ikinci kat penceresinden buraya atladı.

Bilecik'te öğretmenler ikinci kattan şişme yatağa atladı

ÖĞRETMENLER ATLADI, ÖĞRENCİLER ALKIŞLADI

Ardından da öğretmenler Ali Yetkin, İrfan Doğan ve Ali Ocakçı sırayla ikinci kat penceresinden branda üzerine atlayarak öğrencilerden alkış aldı. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle lise bahçesinde yangına müdahale ve kurtarma tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Bilecik'te öğretmenler ikinci kattan şişme yatağa atladı

Bilecik'te öğretmenler ikinci kattan şişme yatağa atladı

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