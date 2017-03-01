Bilecik'te öğretmenler ikinci kattan şişme yatağa atladı

Bilecik’te Sivil Savunma Günü nedeniyle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yangın tatbikatı düzenlendi.
Belediye itfaiye ekipleri öğrencilere akaryakıt yangınına müdahaleyi uygulamalı olarak gösterdi. İtfaiye görevlileri daha sonra okul binasının önüne şişme yatak koydu. İki itfaiye görevlisi ikinci kat penceresinden buraya atladı.
ÖĞRETMENLER ATLADI, ÖĞRENCİLER ALKIŞLADI
Ardından da öğretmenler Ali Yetkin, İrfan Doğan ve Ali Ocakçı sırayla ikinci kat penceresinden branda üzerine atlayarak öğrencilerden alkış aldı. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Cengiz Toklucu, 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle lise bahçesinde yangına müdahale ve kurtarma tatbikatı düzenlediklerini söyledi.