Bilecik'te psikolojik tedavi gören genç intihar etti

Bilecik İl Dernekler Müdürü Cemal Kaya’nın oğlu Ferhat Kaya, abdest aldıktan sonra oturdujları apartmanın en üst katına çıktı. Kendini aşağıya bırakan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.





ANNE KAYA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kanlar içinde yerde kalan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve 155 Polis İmdat ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Sağlık ekipleri Ferhat Kaya’nın hayatını kaybettiğini kaydederken, annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemen ardından merhumun naaşı Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri sokakta geniş çaplı önlem alırken, merhumun naaşının olay yerinden kaldırılmasının ardından Bilecik Belediyesine bağlı temizlik ekipleri sokağı yıkadı.