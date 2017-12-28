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Bilecik'te trafo hırsızları tutuklandı

Bilecik'te çiftçilerin korkulu rüyası olan 2 trafo hırsızı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA | 28.12.2017 - 02:53..
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Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki köylerinden dokuz adet tarla sulamasında kullanılan sondaj kuyularının trafoları ve kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmıştı.

Bilecik'te trafo hırsızları tutuklandı

ÇİFTÇİLERİN TRAFOLARINI ÇALDILAR

Çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları ilk incelemelerde 9 çiftçiye ait trafonun ve kabloların çalındığını tespit etti. Hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma yapan Osmaneli İlçe ve Vezirhan Belde Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonuç verdi.

Bilecik'te trafo hırsızları tutuklandı


2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çiftçilerin korkulu rüyası olan trafo hırsızları M.T. (28) ve H.E. (43) çaldıkları trafo ve kablolar ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslar Osmaneli İlçe Jandarma Karakolunda alınan ifadelerinin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi.

Bilecik'te trafo hırsızları tutuklandı


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