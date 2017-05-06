Bilecik'te üniversite şenliğinde yangın çıktı

U21 takım otobüsüne Konya'da kamp yaptığı otelin önünde taşlı saldırı düzenlendi.

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Kahramanmaraş'ta düğün sonrası kavga: 1 ölü 15 yaralı

Düğünden dönen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanan Hacı Özdemir(51) hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.