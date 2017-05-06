Bilecik'te üniversite şenliğinde yangın çıktı

Şeyh Edebali Üniversitesi merkez kampüs içerisinde, bahar şenlikleri kapsamında bu akşam Grup Kolpa konser verdi. Konser, bahar şenlikleri için kurulan lunapark alanında yapıldı.
DİLEK FENERLERİ RANGERE ÇARPTI
Konser sırasında üniversiteli gençlerden bazıları dilek fenerleri yaktı. Uçan fenerler lunaparktaki rangerin üzerine konunca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle Grup Kolpa konserini erken bitirmek zorunda kaldı.