Bilecik'te yaban hayvanları için yemleme çalışması

Bilecik’in Bozüyük İlçesinde etkisini sürdüren kış koşulları ve bunun neticesinde buzlanmanın yaban hayatında oluşturduğu tehdidi azaltmak amacıyla, dağ köylerinin ormanlık bölgelerindeki çeşitli noktalara yem bırakıldı.

400 KİLO YEM

Tespit edilen geçiş noktalarına yaban hayatındaki hayvan çeşitliği göz önüne alınarak, farklı türlerde 400 kilo yem atıldı.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kış koşullarının devam ettiği süreçte söz konusu yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.