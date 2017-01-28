taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.827
USD
3,8741
EURO
4,1439
ALTIN
148,36
PETR
55,4400

Bilecik'teki Atatürk flamasına soruşturma başlatıldı

Bilecik'teki Sağlık Müdürlüğü binasına, büyük Türk bayrağı ve Erdoğan posterinin altına asılan küçük Atatürk flaması tartışma yarattı.

28.01.2017 - 15:01
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bilecik'teki Atatürk flamasına soruşturma başlatıldı

3

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, geçtiğimiz 10 Kasım'da Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün bulunduğu 4 katlı binaya büyük bir Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin yanyana,bir kat aşağısına ise küçük bir Atatürk flaması asılmasını Meclis'e taşıdı.

CHP'li vekil Tüzün, Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Milletvekili Tüzün, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"ATATÜRK'E YAPILAN SAYGISIZLIK"

"Seçim bölgem Bilecik’te bu yıl 10 Kasım’da, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü binasının üst katına büyük boy Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asılırken, büyük önder Atatürk aşağılanmak istercesine alt kata ve küçük boyutta bir flama asılmakla yetinilmiştir. Vatandaşların, Atatürk’e yapılan bu saygısızlığın düzeltilmesi istekleri ise karşılıksız bırakılmıştır. Bu çerçevede; Böyle bir uygulamayı doğru buluyor musunuz? ’Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ uyarınca, Bilecik’te 10 Kasım anma törenleri program belirlenmesi amacıyla komite çalışması yapılmış mıdır? Komite tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, anma törenlerinin ruhuna uygun olarak Atatürk posteri asılması için bir talimat gönderilmiş midir? Ülkemizin kurtuluşuna önderlik eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün anısına saygısızlık yapan İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’ndeki bu olayla ilgili inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Konuyla ilgili kurum yöneticileri hakkında soruşturma açılmışsa sonucu nedir?"

Bilecik'teki Atatürk flamasına soruşturma başlatıldı

BAKAN AKDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, milletvekili Yaşar Tüzün’ün soru önergesi üzerine yazılı açıklamada bulundu. Akdağ, konuyla ilgili olarak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirterek şöyle dedi:

"Bilecik Vali Yardımcısı Başkanlığında ’Ulusal ve Resmi Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar Yönetmeliği’ Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 78’inci yıldönümünde 10 Kasım anma tören programı belirlenmesi amacıyla İl Anma Komitesi çalışma yapmıştır. Komite Başkanı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına anma töreninin ruhuna uygun olarak bayrak ve Atatürk posteri asılması için talimat verilmiştir. Ancak Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün astıkları Atatürk posterinin ebatlarının uygun olmadığı görülmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

Mustafa Ceceli trafik polisinden kaçtı

333
Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

Gözaltına alınan HDP'li vekil serbest kaldı

138
CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

CHP'li vekilden Murat Boz'a hayırsız evlat suçlaması

554
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

485
CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası

422
Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek

62
İngiltere Başbakanı Ankara’da

İngiltere Başbakanı Ankara’da

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM