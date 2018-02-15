Bilecik'teki Tarih Şeridi'ne ziyaretçi akını

Bilecik Belediyesince iki yıl önce yaptırılan Osmanlı Devleti'nin 36 padişahının hayat hikayelerinin anlatıldığı, üç boyutlu resimlerinin bulunduğu, yarım hilal şeklindeki 165 metrelik Tarih Şeridi'ne gelenler, yaklaşık bir saatlik gezi sonucunda dedelerinin geçmişini eksiksiz öğreniyor.

9 DAKİKADA OSMANLI TARİHİ

Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyaret ve yaptıkları duanın ardından, "Osmanlı Devleti padişahlarının, dedeleri Şeyh Edebali'nin huzurunda buluştuğu yer" olarak nitelendirilen Tarih Şeridi'nde kısa bir Osmanlı yolculuğuna çıkan turistler, sinevizyon salonunda 9 dakikalık bir anlatımla Osmanlı Devleti'nin dünyaya nasıl hükmettiğine şahit oluyor.

MANEVİ KURUCU: EDEBALİ

Belediye Başkanı Selim Yağcı, projenin bir anlamda eğitim diğer yandan da mensubiyetin göstergesi olduğunu belirtti. Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devletinin manevi kurucusu olduğuna dikkati çeken Yağcı, şöyle devam etti:

"Her şey aslına rücu eder anlayışıyla padişahları öz vatanı Bilecik'te, dedeleri Şeyh Edebali'nin huzurunda buluştuğu bir projeye imza atmak istedik. Onları gelecek nesillere doğru olarak anlatmak, 30- 90 saniye arasında padişaha ilişkin bilgileri yazılı ve sözel olarak sunmak, aynı zamanda kendi dönemlerine ait güzel eserleri de görsel olarak oluşturma adına bir eğitim ve aynı zamanda mensubiyet projesi yapmamız gerektiğine inandık, çok anlamlı olacağını düşündük ve bu fikirle yola çıktık."





165 METREDE 36 PADİŞAH

"Türkiye'nin ve dünyanın en uzun Tarih Şeridi'ni yapmanın gururunu yaşıyoruz." diyen Yağcı, şunları söyledi:

"Özellikle mimarisini özgün seçtik ve görkemli olmamasına gayret ettik. Şeyh Edebali'nin büyüklüğünün gölgelenmemesi adına, Kültür Tabiatları Koruma Kurulunun da onayı ile özel bir çalışma yaptık. Böyle bir mimari başka yerde yok. 165 metre uzunluğundaki alanda 36 padişahımızın hayat hikayesini anlatan bir eser ortaya koyduk. İlk padişahımız Osman Gazi'den başlayarak son padişahımız Vahdettin'e kadar tüm padişahların hayat hikayelerini 30-90 saniye arasında kulaklıkla dinleyebileceğiniz özel seslendirmeli sistem yerleştirdik, özellikle görme engelli hemşehrilerimiz için de anlayabilmeleri noktasında. Bu tür yapılar genelde rölyef ve tek düze şekillendirmeli olur. Burayı biz seramik ve farklı materyaller ile anlatım noktasında canlandırdık. Bilecik için taşı mermer toprağı seramik diyoruz. Bu anlamda şehrin yapısı için de uygun oldu."





GÜNDE 2 BİN ZİYARETÇİ

Osman Gazi'nin "Bu bir kuru cihan kavgası değildir" sözünü hatırlatan Yağcı, ataların büyük ve ulvi bir dava için yola çıktığını vurguladı. Bu yolda muhteşem bir medeniyet kurulduğunu aktaran Yağcı, şunları kaydetti:

"Biz de bunun gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir çocuğun kulaklıkla dinlerken dedesinin Osman Gazi olduğunu öğrenmesi çok önemli. Sinevizyon salonumuzda 9 dakikalık üç boyutlu bir film ile Osmanlı'yı dinliyorlar. Ziyaretçiler çok memnun ayrılıyor. Bir yıl içinde bu alanı yaklaşık 700 bin kişi ziyaret etti. Günlük 2 bin ziyaretçi demek. Birçok yerde bu nasip olmaz. Biz de yaptığımız şeylerin takdir görmesinin haklı gururunu yaşıyoruz."