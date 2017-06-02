Bileğindeki ağrı nedeniyle gittiği hastanede öldü

Yüksekova'nın Yeşildere Mahallesi'nde oturan Harika Kaplan'ın sağ bileğindeki yaranın şiddetli ağrılara neden olması üzerine yakınları dün Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirdi. Muayene ardından da ameliyat edilmesine karar verildi. Kaplan'a ameliyat öncesi verilen bir ilaç fenalaşmasına neden oldu.

AİLE DAVACI OLACAK

Kaplan'ın fenalaşması üzerine hastane yönetimi Van'dan ambulans helikopter isteğinde bulundu. Kaplan, ambulans helikoptere bindirilmeden doktorların tüm çabanısana rağmen kurtarılamadı. Hastane yönetimi, konunun adli boyuta taşındığını bu nedenle şimdilik açıklama yapmayacaklarını belirtirken, ağabey Hakan Kaplan, kardeşinin ölümünden doktorlarını sorumlu tuttu. 9 kardeş olduklarını belirten Hakan Kaplan, davacı olacaklarını ve sorumluların cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.