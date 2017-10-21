Bileyicilik: Eğeyle çeliğin mücadelesi

Alaplı ilçesinde marangozluktan emekli olduktan sonra bileyiciliğe başlayan Çelik, 20 metrekarelik dükkanında alın teri döküyor.

Sabah dükkanını duayla açan Çelik, eğeleriyle bıçak, makas, testere gibi kesici aletleri bileyleyerek müşterilerine teslim ediyor.

Bileyiciliği, "eğe ile çeliğin mücadelesi" olarak gören ve bu mücadelede çıkan sesin kendisine huzur verdiğini belirten Çelik, unutulmaya yüz tutan mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını umut ediyor.

"ÇOK ZEVKLİ BİR MESLEK"

İsmail Çelik, bu mesleğe kendisinden sonra devam edecek kimsenin olmadığını söyledi.

Mesleği merak ederek yapmak isteyen çıraklar bulamadıklarını vurgulayan Çelik, "Unutulmaya yüz yutmuş meslekler arasına giren bileyiciliğin aslında çok zevkli bir meslek olduğunu düşünüyorum ama bu mesleği öğrenmek isteyen çırak bulamıyoruz." dedi.

Babadan kalma marangoz dükkanında elinden geldiğince bileyicilik mesleğini sürdürmeye çalışacağını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Marangozluk mesleğine babamın sayesinde aşık oldum. Ortaokulu bitirdikten sonra babamın yanında çıraklık yaparak başladım. Ömrüm ağaç işiyle geçti ve bu işe yıllarca devam ettim. Plastikler çıktıktan sonra marangozluk işi zayıflamaya başladı. Kendim alternatif ne iş yapabilirim diye düşünürken bileyicilik yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıldır da bu küçük marangoz dükkanında berberlerin makasından kasapların bıçağına kadar aklınıza kesici ne geliyorsa bileyerek vakit geçirmeye başladım. Zevkle bu işi yürütmeye devam ediyorum."





EN BÜYÜK YARDIMCISI "EĞE"

Çelik, eski dönemlerde bıçak ya da makas bileme işi için Düzce ya da İstanbul'a gidildiğini ifade ederek, "Zaman geçtikçe bileyiciler artmasına rağmen günümüzde de bu mesleği yürüten kimse kalmadı. Ben bu işe başlarken eğeyle başladım. Marangozluk dükkanımdan kalan parçaları birleştirerek bileme makinesine dönüştürerek devam ediyorum. Zaman zaman teknolojiden faydalanıyorum ama en büyük yardımcım eğedir. Onun çelikle buluşması ve çıkardığı ses bana ayrı bir huzur veriyor." şeklinde konuştu.

"BU MESLEĞİ UNUTTURMAYALIM"

Çelik, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına giren bileyicilikte eleman yetiştirmenin çok zor olduğunu vurgulayarak, "Gençler bu mesleği tercih etmiyor. Benden sonra bu mesleği sürdürecek kimse de yok. Çırak yetiştirmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



