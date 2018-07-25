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Bilgi Evleri'nde 20 bin kitap halka sunuluyor

Aksaray'da 'Herkes okusun' sloganıyla başlatılan Bilgi Evleri Projesi'ne her geçen gün ilgi artıyor.

İHA | 25.07.2018 - 15:13..
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Bilgi Evleri'nde 7’den 70’e herkesin ilgisini çekebilecek yaklaşık 20 bin civarında kitap bulunuyor.

ÖDÜNÇ ALINABİLİYOR

Bilgi Evlerinde bulunan bu kitaplar vatandaşlara modern okuma salonlarında okuma ve inceleme imkanı verilmesinin yanı sıra okumasına evinde ya da okulunda devam etmek isteyen vatandaşlara ve öğrencilere de ödünç alabilme imkanı sunuluyor.

Bilgi Evleri'nde 20 bin kitap halka sunuluyor

KİTAPSEVERLERİN HİZMETİNE SUNULDU

Zinciriye Medresesi içerisinde bulunan Bilgi Evi, restorasyonlar ve düzenlemeler sayesinde binlerce kitapseverin hizmetine sunuldu.

Bilgi Evleri'nde 20 bin kitap halka sunuluyor

500'E YAKIN YENİ OKUYUCU

Zinciriye Medresesi Bilgi Evi, Cemaleddin-i Aksaray-i Bilgi Evi ve Sultan İkinci Kılıçarslan Bilgi Evi de sürekli kitap varlıklarını güncelleyerek ve imkanlarını yenileyerek her ay yaklaşık bin 500’e yakın yeni okuyucuya kapılarını açıp bu artışa katkı sağlıyor.

Bilgi Evleri'nde 20 bin kitap halka sunuluyor

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