Bilgi Evleri'nde 20 bin kitap halka sunuluyor

Bilgi Evleri'nde 7’den 70’e herkesin ilgisini çekebilecek yaklaşık 20 bin civarında kitap bulunuyor.

ÖDÜNÇ ALINABİLİYOR

Bilgi Evlerinde bulunan bu kitaplar vatandaşlara modern okuma salonlarında okuma ve inceleme imkanı verilmesinin yanı sıra okumasına evinde ya da okulunda devam etmek isteyen vatandaşlara ve öğrencilere de ödünç alabilme imkanı sunuluyor.

KİTAPSEVERLERİN HİZMETİNE SUNULDU

Zinciriye Medresesi içerisinde bulunan Bilgi Evi, restorasyonlar ve düzenlemeler sayesinde binlerce kitapseverin hizmetine sunuldu.

500'E YAKIN YENİ OKUYUCU

Zinciriye Medresesi Bilgi Evi, Cemaleddin-i Aksaray-i Bilgi Evi ve Sultan İkinci Kılıçarslan Bilgi Evi de sürekli kitap varlıklarını güncelleyerek ve imkanlarını yenileyerek her ay yaklaşık bin 500’e yakın yeni okuyucuya kapılarını açıp bu artışa katkı sağlıyor.