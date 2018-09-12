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Bilgi işlem personeli bilgisayarları satıp binayı yaktı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem personeli olarak çalışan 25 yaşındaki S.A. kurumun bilgisayarlarını satıp, durumun öğrenilmemesi için binayı ateşe verdi.

DHA | 12.09.2018 - 20:20..
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Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nde, 10 Eylül Pazartesi günü, sabah saatlerinde yangın çıktı.

YANGINI ÇALIŞANIN ÇIKARTTIĞI TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, su sıkarak, alevlere müdahale edip, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası kurumun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yangının, bilgi işlem personeli S.A. tarafından çıkardığını tespit etti.

Bilgi işlem personeli bilgisayarları satıp binayı yaktı

30 BİLGİSAYARI DA SATTI

Gözaltına alınan S.A.'nın, emniyetteki ifadesinde, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurumdaki yaklaşık 30 bilgisayarı bakıma alma bahanesiyle aldıktan sonra sattığını, yakalanmamak için binada yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

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