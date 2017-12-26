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Bilgi Yayınevi’nden 3 yeni şiir kitabı

'Başka Şeylerin Şiirleri','Sokak Kapısı', ve 'Sevdam Sığmadı Düşlerime' adlı şiir kitapları, Bilgi Yayınevi etiketiyle şiirseverlerle buluştu.

Özel Haber | 26.12.2017 - 10:17..
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Geçtiğimiz günlerde Bilgi Yayınevi'nden çıkan üç yeni şiir kitabı okuyucularla tanıştı. Mehmet Ercan'ın Sevdam Sığmadı Düşlerime, Ertuğrul Özüaydın'ın Sokak Kapısı ve İsa Küçük'ün Başka Şeylerin Öyküsü isimli eserler raflarda yerini aldı.

ERTUĞRUL ÖZÜAYDIN - SOKAK KAPISI

Bilgi Yayınevi’nden 3 yeni şiir kitabı

 

Kalırsa Şiir Kalır, Yüzışığı, Yalnızlık Özgürdür gibi şiir kitaplarına imza atan Özüaydın'ın son kitabı Sokak Kapısı yayımlandı. Aşka, sevgiye, özleme, ayrılıklara dair dokunaklı satırların yer aldığı kitap, Özüaydın'ın usta kaleminin yeni bir ürünü.

Sevdiğimiz topraklar memleket

bağımsızlık bizim esenliğimizdi

şu dünya nasılmış herkesler gördü

çocuk bahçelerimizdi yarınki aynamız

Bilgi Yayınevi’nden 3 yeni şiir kitabı

Yazar: Ertuğrul Özüaydın

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Türü: Şiir

Syf: 64

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İSA KÜÇÜK- BAŞKA ŞEYLERİN ŞİİRLERİ

Bilgi Yayınevi’nden 3 yeni şiir kitabı

Çeşitli devlet görevlerinde bulunan İsa Küçük, kaymakamlık, Diyarbakır'da vali yardımcılığı, Osmaniye ve Bartın illerinde de valilik yaptı. Halen Merkez Valisi olarak görev yapan Küçük'ün, Halet Abla Destanı, Bütün Hürriyetler Serbest Bu Akşam, Atlas ve Ateş, yayımlanan eserlerinden bazılarıdır.

Bu şiirin şairi aşktır

Kalemi körün sopası

Sesi

Caminin hoparlörünü ele geçirmiş bir anarşist

Dilini eşekarısı sokmuştur...

Bilgi Yayınevi’nden 3 yeni şiir kitabı

Yazar: İsa Küçük

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Türü: Şiir

Syf: 148

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D&R

MEHMET ERCAN - SEVDAM SIĞMADI DÜŞLERİMEBilgi Yayınevi’nden 3 yeni şiir kitabı

Ceyhun Atıf Kansu Şiir Ödülü'ne 2016'da değer görülen Mehmet Ercan, sevenlerini yeni kitabıyla selamlıyor. Çeşitli edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlanan Ercan'ın son kitabı ise nefis şiirlerden oluşuyor.

sevmek için seni göz gerekmiyor

gözün yüreğinse görmek ne yapsın

dilim rehber olsun sevdanızın hasretine

kılıç ağzı sorgularda sizi sevmişim

Bilgi Yayınevi’nden 3 yeni şiir kitabı

Yazar: Mehmet Ercan

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Türü: Şiir

Syf: 68

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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