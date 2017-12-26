Bilgi Yayınevi’nden 3 yeni şiir kitabı

Geçtiğimiz günlerde Bilgi Yayınevi'nden çıkan üç yeni şiir kitabı okuyucularla tanıştı. Mehmet Ercan'ın Sevdam Sığmadı Düşlerime, Ertuğrul Özüaydın'ın Sokak Kapısı ve İsa Küçük'ün Başka Şeylerin Öyküsü isimli eserler raflarda yerini aldı.
ERTUĞRUL ÖZÜAYDIN - SOKAK KAPISI
Kalırsa Şiir Kalır, Yüzışığı, Yalnızlık Özgürdür gibi şiir kitaplarına imza atan Özüaydın'ın son kitabı Sokak Kapısı yayımlandı. Aşka, sevgiye, özleme, ayrılıklara dair dokunaklı satırların yer aldığı kitap, Özüaydın'ın usta kaleminin yeni bir ürünü.
Sevdiğimiz topraklar memleket
bağımsızlık bizim esenliğimizdi
şu dünya nasılmış herkesler gördü
çocuk bahçelerimizdi yarınki aynamız
Yazar: Ertuğrul Özüaydın
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Türü: Şiir
Syf: 64
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İSA KÜÇÜK- BAŞKA ŞEYLERİN ŞİİRLERİ
Çeşitli devlet görevlerinde bulunan İsa Küçük, kaymakamlık, Diyarbakır'da vali yardımcılığı, Osmaniye ve Bartın illerinde de valilik yaptı. Halen Merkez Valisi olarak görev yapan Küçük'ün, Halet Abla Destanı, Bütün Hürriyetler Serbest Bu Akşam, Atlas ve Ateş, yayımlanan eserlerinden bazılarıdır.
Bu şiirin şairi aşktır
Kalemi körün sopası
Sesi
Caminin hoparlörünü ele geçirmiş bir anarşist
Dilini eşekarısı sokmuştur...
Yazar: İsa Küçük
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Türü: Şiir
Syf: 148
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MEHMET ERCAN - SEVDAM SIĞMADI DÜŞLERİME
Ceyhun Atıf Kansu Şiir Ödülü'ne 2016'da değer görülen Mehmet Ercan, sevenlerini yeni kitabıyla selamlıyor. Çeşitli edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlanan Ercan'ın son kitabı ise nefis şiirlerden oluşuyor.
sevmek için seni göz gerekmiyor
gözün yüreğinse görmek ne yapsın
dilim rehber olsun sevdanızın hasretine
kılıç ağzı sorgularda sizi sevmişim
Yazar: Mehmet Ercan
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Türü: Şiir
Syf: 68
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