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Bilgisayarı çalınan öğretmenden hırsıza çağrı

Denizli'de görevli öğretmen Haydar Güngör, çalınan bilgisayarı için polise başvurdu.

12.07.2017 - 19:33
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Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği yapan 50 yaşındaki Haydar Güngör'ün, Pamukkale İlçesi Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan evinden kendisine ait dizüstü bilgisayarı çalındı.

4 YILDIR ÇALIŞTIĞI TEZİ BİLGİSAYARDAYDI

İçerisinde tamamlamak için 4 yıldır çaba sarf ettiği doktora tezi bulunan Güngör, çalınan bilgisayarı için polise başvurdu. Polis ekipleri, Güngör'ün evinde inceleme yaptıktan sonra kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"SESİMİ DUY, TEZİMİ GETİR"

Bilgisayarını bulabilmek için 2 gündür ikinci el bilgisayar satan dükkanları gezdiğini belirten Güngör, "Hırsız, eve gece balkondan girmiş. Salonda bulunan bilgisayarımı alıp çıkmış. Evden başka hiçbir şey çalınmamış. Bilgisayarımın çalınmasına üzülmüyorum. İçinde bitirdiğim doktora tezim vardı. Hırsızın bilgisayarımı geri getirmesi halinde şikayetimi geri alacağım. Üzerine de ona para ve bilgisayar hediye edeceğim. Sesimi duysun ve lütfen doktora tezimi bana getirsin" dedi.

Bilgisayarı çalınan öğretmenden hırsıza çağrı

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