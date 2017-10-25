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Bilgisayarı kilitleyen virüs Türkiye'ye yayılmaya başladı

Kötü Tavşan adıyla giderek Rusya ve Ukrayna'da patlak veren virüs, Türkiye ve Almanya'ya yayılmaya başladı.

25.10.2017 - 03:08
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Bilgisayarı kilitleyen virüs Türkiye'ye yayılmaya başladı

Bilgisayarı kilitleyerek sahibinden fidye isteyen virüs ‘Bad Rabbit’ (kötü tavşan) adıyla biliniyor. Bilgisayarı açmanın bedeli ise yaklaşık 300 dolar

İnternet ağlarında son derece tehlikeli yeni bir fidye yazılımının ortaya çıktığı, Rusya’daki İnterfaks haber ajansı sisteminin ve yine Rusya’da yayın yapan Fontanka gazetesi bilgisayarlarının kilitlenmesiyle ortaya çıktı. 23 Ekim’de başlayan saldırı kısa sürede Ukrayna’da Enformasyon Bakanlığı, Sivil Havacılık, Kiev Metrosu ve Odessa Havalimanı bilgisayarlarını kilitledi.

Bilgisayarı kilitleyen virüs Türkiye'ye yayılmaya başladı

48 SAAT İÇİNDE 300 DOLAR İSTENİYOR

Hürriyet'in haberine göre; Önceki fidye yazılımı ‘ExPetr’e benzeyen, ancak yakalanması çok daha zor olan ‘Bad Rabbit’in izin süren ESED antivirüs yazılım şirketiyle Rusya merkezli Group-IB bilgisayar güvenliği şirketi, virüsün ‘Adobe Flash Player’ güncellemesi gibi görünen sahte bir yazılımla gediğini tespit etti.

Virüsün bulaşması durumunda ekrana kırmızı yazılı ‘Bad Rabbit’ uyarısı çıkıyor ve 48 saate ayarlı saat geri saymaya başlıyor. Bilgisayarın sahibine bir site adresi verilerek buraya 0,05 bitcoin (yaklaşık 300 dolar) ödeme yapılması isteniyor. Ödeme yapıldıktan sonra bilgisayarı çözen şifre veriliyor. Ödemenin 48 saat içerisinde yapılmaması durumunda fiyat iki misline çıkıyor.

Bilgisayarı kilitleyen virüs Türkiye'ye yayılmaya başladı

TÜRKİYE VE ALMANYA'YA SALDIRIYA GEÇTİLER

Antivirüs yazılım şirketi Kaspersky Lab ise fidyeci virüsün Rusya ve Ukrayna’nın ardından Türkiye ve Almanya’ya saldırmaya başladığını duyurdu. Ancak Türkiye ve Almanya’ya yönelik saldırıların çok az olduğu da gelen bilgiler arasında.

Bilgisayarı kilitleyen virüs Türkiye'ye yayılmaya başladı

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