Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Dünyanın ilk seyyar kütüphanesi 1857 yılında İngiltere'de kurulduğu rivayet ediliyor. Ortaya çıkan seyyar kütüphaneciliğin amacı, kitap akışını daha da hızlandırmak ve mümkün olduğunsa çok kişiye ulaştırmaktır.

İnsanlar artık kütüphanelere gitmiyor, kitaplar onların ayaklarına geliyor. Toplumsal bilinç açısından son derece faydalı olan seyyar kütüphanelerle insanların kitaba olan ilgisi artıyor. Bir zamanlar köyleri, kasabaları, şehirleri dolaşan seyyar kütüphaneler herkese kitap ulaştırmış.

Dünyanın farklı coğrafyalarında dikkat çekici tasarımları ve görüntüleriyle sizin için seçtiğimiz seyyar kütüphaneler.

Endonezya'da bir seyyar kütüphane

Londra'da bir seyyar kütüphane. Yıl 1927

Sokakta gezgin kütüphanelerde kitap okuyan insanlar.

Bu kütüphenenin vermek istediği mesaj ise anlamlı. Savaşma, kitap oku.

Köylüye kitap okutmak amacıyla verdiği mücadeleyle ve “Eşekli Kütüphaneci” olarak bilinen Mustafa Güzelgöz.





İngiltere 1963

Amerika'da bir seyyar kütüphane

Amerika 1960'lı yıllar.

İnsanların kapılarına kadar kitap getiren kütüphene. Amerika, 1925

İki çocuğuyla gelip kitap alan bir kadın. Yıl 1940

1930'lu yıllar, Amerika

Endonezya, 1900'lü yıllar

Amerika, 1900'lü yıllar.

İran, 1970

İspanya, 1920

Almanya

Ergül Tosun

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