taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.037
USD
3,8020
EURO
4,6464
ALTIN
161,44
PETR
66,4800

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Dünyanın farklı yerlerindeki seyyar kütüphaneler, bir zamanlar insanlara her gün bilgi taşımış.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 14:43..
  1. Haberler
  2. Kitap
Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Dünyanın ilk seyyar kütüphanesi 1857 yılında İngiltere'de kurulduğu rivayet ediliyor. Ortaya çıkan seyyar kütüphaneciliğin amacı, kitap akışını daha da hızlandırmak ve mümkün olduğunsa çok kişiye ulaştırmaktır.

İnsanlar artık kütüphanelere gitmiyor, kitaplar onların ayaklarına geliyor. Toplumsal bilinç açısından son derece faydalı olan seyyar kütüphanelerle insanların kitaba olan ilgisi artıyor. Bir zamanlar köyleri, kasabaları, şehirleri dolaşan seyyar kütüphaneler herkese kitap ulaştırmış.

Dünyanın farklı coğrafyalarında dikkat çekici tasarımları ve görüntüleriyle sizin için seçtiğimiz seyyar kütüphaneler.

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Endonezya'da bir seyyar kütüphane

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Londra'da bir seyyar kütüphane. Yıl 1927

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Sokakta gezgin kütüphanelerde kitap okuyan insanlar.

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Bu kütüphenenin vermek istediği mesaj ise anlamlı. Savaşma, kitap oku.

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Köylüye kitap okutmak amacıyla verdiği mücadeleyle ve “Eşekli Kütüphaneci” olarak bilinen Mustafa Güzelgöz.

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

İngiltere 1963

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Amerika'da bir seyyar kütüphane

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Amerika 1960'lı yıllar.

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

İnsanların kapılarına kadar kitap getiren kütüphene. Amerika, 1925

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

İki çocuğuyla gelip kitap alan bir kadın. Yıl 1940

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

1930'lu yıllar, Amerika

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Endonezya, 1900'lü yıllar

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Amerika, 1900'lü yıllar.

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

İran, 1970

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

İspanya, 1920

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Almanya

Bilgiyi taşıyan seyyar kütüphaneler

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar
Edebiyatımızın ulu çınarı Yaşar Kemal'in bugün aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümü. Kitap Ayracı olarak usta yazarı saygı ve sevgiyle anıyoruz.
Alfa ailesine yeni isim
Alfa, Everest, Kapı, Artemis, Mona ve Büyülü Fener Yayınlarını çatısı altında barındıran Alfa Yayın Grubu ailesine İlknur Özdemir de katıldı.
İnsana dönüşen köpeğin romanı: Köpek Kalbi
Rus roman ve oyun yazarı Mihail Bulgakov, ‘Köpek Kalbi’ eserinde insan ve hayvan ilişkisini yergi malzemesi gibi kullanarak, toplumsal alaycılıktan bulunuyor.
'Faşizmin Analizi' raflarda
İtalyan Maria Antonietta Macciocch'nin kitabı, usta şair Cemal Süreya'nın çeviriyle İnkılap Yayınevi etiketiyle yayımlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

55
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

148
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

144
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

114
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

60
Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

209
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM