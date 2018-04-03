taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.831
USD
3,9772
EURO
4,8986
ALTIN
171,45
PETR
67,8300

Bilim adamları kaskın içinde beyin tarayıcısı üretti

Hareket halinde bile kullanılabilen beyin tarayıcısı, hastalıkların kaynağını ortaya çıkaracak.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 15:57..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Dünyadaki ilk hareket halinde kullanılabilen beyin tarayıcısını geliştiren bilim adamları beyin kaynaklı hastalıkların kaynağını bulmayı hedefliyor. Giyilebilir teknolojiler hayatı kolaylaştırırken tıp alanındaki yeni buluşların da önünü açıyor.

Bilim adamları kaskın içinde beyin tarayıcısı üretti

BEYİN DALGALARINI İLK KEZ GÖZLEMLEDİ

Dünyanın ilk hareket halindeyken dahi kullanılabilen giyilebilir beyin tarayıcısını geliştiren İngiliz bilim insanları, hareket ederken gözlemlenmesi imkansız olan beyin dalgalarını ilk kez gözlemledi.

HASTALIKLARIN TEDAVİSİ KOLAYLAŞACAK

3D yazıcı ile tasarlanan ve kafaya rahatça giyilebilen cihazla daha önce hareket halindeyken beyin dalgaları izlenemeyen hastaların, oyun oynarken ve yürürken dahi beyin hareketleri izlenebilecek. Bilim adamları tarayıcının hareket halinde kullanılabilme özelliği ile sinirsel beyin hastalıkları olan çocukların tedavisinin kolaylaşacağını ifade etti.

Bilim adamları kaskın içinde beyin tarayıcısı üretti

"DEVRİM YARATMA POTANSİYELİ VAR"

Alzheimer’ı ve Parkinson hastalıklarında da kullanılabilecek cihaz, tıp dünyasındaki yeni gelişmelerin önünü açacak. Çalışmada görev alan Londra Üniversitesi araştırmacılarından Profesör Gareth Barnes, "Geliştirdiğimiz teknolojinin beyin görüntüleme alanında devrim yaratma potansiyeli var. Bu cihaz sayesinde daha önce çözemediğimiz sorunlara cevap verebileceğiz." şeklinde konuştu.

Bilim adamları kaskın içinde beyin tarayıcısı üretti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi

154
FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı

144
Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor

Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor

168
MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira

MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira

56
Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı

146
Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

77
Devlet Bahçeli: İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür

Devlet Bahçeli: İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM