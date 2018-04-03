Bilim adamları kaskın içinde beyin tarayıcısı üretti

Dünyadaki ilk hareket halinde kullanılabilen beyin tarayıcısını geliştiren bilim adamları beyin kaynaklı hastalıkların kaynağını bulmayı hedefliyor. Giyilebilir teknolojiler hayatı kolaylaştırırken tıp alanındaki yeni buluşların da önünü açıyor.

BEYİN DALGALARINI İLK KEZ GÖZLEMLEDİ

Dünyanın ilk hareket halindeyken dahi kullanılabilen giyilebilir beyin tarayıcısını geliştiren İngiliz bilim insanları, hareket ederken gözlemlenmesi imkansız olan beyin dalgalarını ilk kez gözlemledi.

HASTALIKLARIN TEDAVİSİ KOLAYLAŞACAK

3D yazıcı ile tasarlanan ve kafaya rahatça giyilebilen cihazla daha önce hareket halindeyken beyin dalgaları izlenemeyen hastaların, oyun oynarken ve yürürken dahi beyin hareketleri izlenebilecek. Bilim adamları tarayıcının hareket halinde kullanılabilme özelliği ile sinirsel beyin hastalıkları olan çocukların tedavisinin kolaylaşacağını ifade etti.

"DEVRİM YARATMA POTANSİYELİ VAR"

Alzheimer’ı ve Parkinson hastalıklarında da kullanılabilecek cihaz, tıp dünyasındaki yeni gelişmelerin önünü açacak. Çalışmada görev alan Londra Üniversitesi araştırmacılarından Profesör Gareth Barnes, "Geliştirdiğimiz teknolojinin beyin görüntüleme alanında devrim yaratma potansiyeli var. Bu cihaz sayesinde daha önce çözemediğimiz sorunlara cevap verebileceğiz." şeklinde konuştu.