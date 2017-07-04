taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.015
USD
3,5499
EURO
4,0342
ALTIN
139,81
PETR
49,4600

Bilim adamları: Yoga sanılandan çok daha tehlikeli

Yapılan bir araştırmaya göre yoga; kişilerin kas ve iskelet sisteminde ağrılara sebep oluyor.

04.07.2017 - 11:56
  1. Haberler
  2. Yaşam

Bilim insanları yaptıkları son araştırmada yoga’nın sanıldığından çok daha tehlikeli olduğunu ve diğer sporlara nazaran daha çok sakatlığa neden olduğunu açıkladı.

Bilim adamları: Yoga sanılandan çok daha tehlikeli

KOLLARIN KAS VE İSKELET SİSTEMİNDE AĞRILARA NEDEN OLUYOR

Araştırmacılar Journal of Bodywork and Movement Therapies (Beden eğitimi ve terapi hareketleri günlüğü) adlı makalelerinde yoga duruşları ve hareketlerinin özellikle kolların kas ve iskelet sisteminde ağrılara sebep olduğunu ve yoga yapan her 10 kişiden en az ikisinde bu ağrıların görüldüğünü duyurdu.

Bilim adamları: Yoga sanılandan çok daha tehlikeli

"YOGA DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN DAHA TEHLİKELİ"

Sidney Üniversitesi Profesörlerinden Evangelos Pappas “Yoga düşünüldüğünden daha tehlikeli” yorumunu yaptı. Pappas,”Yaptığımız araştırmalar yoga’dan kaynaklanan ağrıların her sene yüzde 10’dan daha büyük bir oranda görüldüğüne işaret ediyor. Bu oran diğer fiziksel olarak zorlayıcı sporlarla rekabet edecek kadar yüksek” açıklamasında bulundu.

Bilim adamları: Yoga sanılandan çok daha tehlikeli

DÜNYADA BİRÇOK ÜNLÜNÜN TERCİHİ

Yoga yaklaşık beş bin yıldır ana vatanı Hindistan’da vücudu disipline eden bir öğreti olarak uygulanıyor.

Dünyada Beyonce, Lady Gaga, Gisele Bundchen ve David Victoria Beckham gibi isimler aktif olarak yoga yaptığı bilinen ünlüler arasında bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Kapatıldığında bile enerji harcayan 5 cihaz
Elektrik faturanızın çok geldiğinden şikayet ediyorsanız sebebi bu cihazlar olabilir.
Sıcaktan bunalan Sibirya kurdu dolaptan çıkmadı
Altay Cumhuriyeti'nde yaşanan aşırı sıcaklıklar nedeniyle bir Sibirya kurdu, buzluktan çıkmak istemedi.
Sıcaktan bunalan İstanbullular Şile'ye akın etti
Aşırı sıcaklar nedeniyle günü birlik tatilcilerin Şile plajlarına akın ettiler.
Hatay'da sıcak hava
Ülkelerindeki iç savaştan kaçan yaklaşık 120 bin Suriyeli'nin de yaşadığı Reyhanlı'da sıcaktan bunalanlar, dere ve göllere akın etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

241
Afrin operasyonunun ayrıntıları

Afrin operasyonunun ayrıntıları

54
Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik

Ankara'da sığınmacılarla vatandaşlar arasında gerginlik

251
780 hakim ve savcının görev yeri değişti

780 hakim ve savcının görev yeri değişti

53
İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

İlker Başbuğ'dan Fetullah Gülen yorumu

58
Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

81
Jeremy Meeks'in yanındaki kadın: Milyarder İngiliz varis

Jeremy Meeks'in yanındaki kadın: Milyarder İngiliz varis

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM