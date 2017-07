Bilim adamları: Yoga sanılandan çok daha tehlikeli

Bilim insanları yaptıkları son araştırmada yoga’nın sanıldığından çok daha tehlikeli olduğunu ve diğer sporlara nazaran daha çok sakatlığa neden olduğunu açıkladı.

KOLLARIN KAS VE İSKELET SİSTEMİNDE AĞRILARA NEDEN OLUYOR

Araştırmacılar Journal of Bodywork and Movement Therapies (Beden eğitimi ve terapi hareketleri günlüğü) adlı makalelerinde yoga duruşları ve hareketlerinin özellikle kolların kas ve iskelet sisteminde ağrılara sebep olduğunu ve yoga yapan her 10 kişiden en az ikisinde bu ağrıların görüldüğünü duyurdu.

"YOGA DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN DAHA TEHLİKELİ"

Sidney Üniversitesi Profesörlerinden Evangelos Pappas “Yoga düşünüldüğünden daha tehlikeli” yorumunu yaptı. Pappas,”Yaptığımız araştırmalar yoga’dan kaynaklanan ağrıların her sene yüzde 10’dan daha büyük bir oranda görüldüğüne işaret ediyor. Bu oran diğer fiziksel olarak zorlayıcı sporlarla rekabet edecek kadar yüksek” açıklamasında bulundu.

DÜNYADA BİRÇOK ÜNLÜNÜN TERCİHİ

Yoga yaklaşık beş bin yıldır ana vatanı Hindistan’da vücudu disipline eden bir öğreti olarak uygulanıyor.

Dünyada Beyonce, Lady Gaga, Gisele Bundchen ve David Victoria Beckham gibi isimler aktif olarak yoga yaptığı bilinen ünlüler arasında bulunuyor.