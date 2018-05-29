taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.525
USD
4,5834
EURO
5,3325
ALTIN
191,28
PETR
75,6400

Bilim adamlarından cüce gezegenle ilgili yeni teori

Bilim adamları cüce gezegen Plüton'un oluşumuna dair ortaya attığı yeni teoride, binlerce gök cisminin bir araya gelmesiyle oluşmuş olabileceğini söylüyor.

AA | 29.05.2018 - 08:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) New Horizons ve Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Rosetta keşif uydularının bulgularından hareket eden ABD'nin Southwest Araştırma Enstitüsü bilim adamları, Plüton'un, Güneş Sistemi'nin dış çeperindeki kuyruklu yıldızların ve asteroidin birleşmesiyle oluşmuş olabileceğini ileri sürdü.

BİNLERCE GÖK CİSMİNİN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞMUŞ OLABİLİR

Cüce gezegenin parlak sol lobunu oluşturan Tambough Regio bölgesini meydana getiren Sputnik Planitia buzulundaki nitrojen dağılımının kimyasal kompozisyon bakımından Kuiper Kuşağı'ndaki asteroidlerle ve Rosetta'nın incelediği 67P gibi kuyruklu yıldızlarla benzer olmasından hareket eden araştırmacılar, cüce gezegenin söz konusu gök cisimlerinin binlercesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş olabileceği varsayımını ortaya attı.

Bilim adamlarından cüce gezegenle ilgili yeni teori

Varsayımı doğrulamak için yalnızca mevcut nitrojen miktarını değil zaman içinde cüce gezegenin atmosferinden sızarak ayrılmış olan miktarı da hesaba katan araştırmacılar bunun için ideal koşullarda dengeli olması beklenen karbonmonoksit ve nitrojen oranlarını kıyasladı.

Bilim adamları karbondioksitin az bulunmasının yüzey buzullarındaki sıkışmaya ve su tarafından parçalanmasına bağlıyor. Bunun da benzer kimyasal bileşime sahip asteroid ve kuyruklu yıldızların katmanlaşmasıyla oluştuğu düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Icarus" dergisinde yayımlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

501
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

274
Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

168
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

121
Aydın'da köpeği ezen şoförün işine son verildi

Aydın'da köpeği ezen şoförün işine son verildi

29
Kediye paraşüt takıp pencereden fırlattılar

Kediye paraşüt takıp pencereden fırlattılar

56
KKTC'de cinnet getiren anne, oğlunu öldürdü

KKTC'de cinnet getiren anne, oğlunu öldürdü

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM