Bilim adamlarından cüce gezegenle ilgili yeni teori

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) New Horizons ve Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Rosetta keşif uydularının bulgularından hareket eden ABD'nin Southwest Araştırma Enstitüsü bilim adamları, Plüton'un, Güneş Sistemi'nin dış çeperindeki kuyruklu yıldızların ve asteroidin birleşmesiyle oluşmuş olabileceğini ileri sürdü.

BİNLERCE GÖK CİSMİNİN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞMUŞ OLABİLİR

Cüce gezegenin parlak sol lobunu oluşturan Tambough Regio bölgesini meydana getiren Sputnik Planitia buzulundaki nitrojen dağılımının kimyasal kompozisyon bakımından Kuiper Kuşağı'ndaki asteroidlerle ve Rosetta'nın incelediği 67P gibi kuyruklu yıldızlarla benzer olmasından hareket eden araştırmacılar, cüce gezegenin söz konusu gök cisimlerinin binlercesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş olabileceği varsayımını ortaya attı.

Varsayımı doğrulamak için yalnızca mevcut nitrojen miktarını değil zaman içinde cüce gezegenin atmosferinden sızarak ayrılmış olan miktarı da hesaba katan araştırmacılar bunun için ideal koşullarda dengeli olması beklenen karbonmonoksit ve nitrojen oranlarını kıyasladı.

Bilim adamları karbondioksitin az bulunmasının yüzey buzullarındaki sıkışmaya ve su tarafından parçalanmasına bağlıyor. Bunun da benzer kimyasal bileşime sahip asteroid ve kuyruklu yıldızların katmanlaşmasıyla oluştuğu düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Icarus" dergisinde yayımlandı.