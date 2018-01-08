Bilim insanına saldıran köpek balığını balina engelledi

Ekibiyle birlikte balinayı incelemek ve görüntülerini çekmek için dalış yapan Hauser, balinanın hareketleri sebebiyle çevrelerinde yüzen köpek balığını fark etmediğini söyledi.

BALİNA BİLİM İNSANINI YÜZGEÇLERİNİN ALTINDA KORUDU

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, köpek balığını farkına varan balina, Hauser'ı korumak için önce burnu ve ağzıyla su içerisinde itmeye çalışıp daha sonra 63 yaşındaki biyologu yüzgeçlerinin altına aldı ve Hauser'ı su yüzeyine çıkardı.

"BENİ KORUMAK İÇİN 10 DAKİKA İTTİ"

Hauser daha önce yunusların kendisi dışındaki başka canlıları koruduğunun gözlemlendiğini; ancak kendisini koruyan kambur balinanın, yunuslar dışında bir ilk olduğunu söyledi ve ekledi:

"Balina bana yaklaştığında ne yaptığını anlamamıştım. Beni köpek balığından korumak için 10 dakika boyunca itti. Balinalar üzerinde 28 yıldır çalışıyorum ve daha önce herhangi bir balinanın insanlara dokunmakta bu kadar ısrarcı olduğunu görmedim. Beni yüzgeçlerinin altına almaya çalıştığında sıkışmaktan korktum fakat balinaların korkudan beslendiklerini bildiğim için sakin kalmaya çalıştım. Balina beni yüzeye çıkardığında teknedeki arkadaşlarımın beni uyarmaya çalıştığını fark ettim."





