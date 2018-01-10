Bilim insanları atomda veri saklamayı başardı

Minyatür sabit disk için ender rastlanan holmium elementi kullanılıyor. Holmium atomlarının magnezyum oksit üzerine yerleştirilmesiyle, manyetik bir alan yaratılabildiği ortaya kondu.

ATOM DÜZEYİNDE VERİ DEPOLANABİLECEK

Böylece manyetik sabit diskin çalışma prensipleri atom düzeyine indirgendi ve atom düzeyinde veri depolamak mümkün hale getirildi.

BİR ATOMDA 1 BİT VERİ

BBC'de yer alan habere göre; araştırma ekibinden Fabian Natterer, tek bir atomda 1 bit veri depolayabildiklerini söylüyor.

Natterer, buluşu bir kelebek benzetmesiyle anlatıyor:

"Kelebeğin gövdesinin atom olduğunu düşünün. Oluşturduğu manyetik alanın ise kanatlar olduğunu varsayın. Atomun kuzey - güney yönündeki pozisyonlanması ise depolanan veriyi temsil ediyor. Kuzey yönü 1, güney yönü ise 0. Böylece bilgisayar dilindeki ikili kod depolanabiliyor."





KİBRİT KUTUSU KADAR SABİT DİSKTE 35 MİLYON ŞARKI

Araştırma ekibinden bir diğer bilim insanı Christopher Lutz ise bu teknoloji sayesinde 6 santimetre karelik bir alanda 80.000 gigabyte verinin depolanabileceğini ifade ediyor.

Yani kibrit kutusu büyüklüğündeki bir sabit diskte 35 milyon şarkının saklanması mümkün hale gelebilir.

EKSİ 265 DERECEDE YAPILABİLDİ

Ancak bu teknolojinin akıllı telefonlara gelmesine vakit var. Atomlarda veri depolaması oldukça soğuk bir ortamı gerektiriyordu. Araştırmacılar, ancak eksi 265 derecelik soğuklukta veri depolamanın mümkün hale geldiğini söylüyor.

Lutz, "Şu anda keşif aşamasındayız. Bu teknolojiyi pratik anlamda kullanıma sokmanın basit bir yolu henüz yok. Ancak bu buluş sayesinde atom bazında neler yapabileceğimizi öğrenmeye başlıyoruz." diyor.