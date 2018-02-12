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Bilim insanları işlevsel böbrek dokusu üretti

Laboratuvarda insana ait embriyonik kök hücrelerinin geliştirilmesi ile böbrek dokusu elde edildi.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 16:02..
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Bilim insanlar, bir ilke imza atarak böbrek dokusu üretti. Görünen o ki bu buluş, böbrek hastaları için oldukça önemli bir yere sahip olacak.

EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİ GELİŞTİRİLDİ

Manchester Üniversitesi'nde görev yapan profesörler Sue Kimber ve Adrian Woolf 'böbrek dokusu buluşu'yla ilgili ilginç bir bilgi paylaştı. Prefesörler; böbrek glomerüllerinin; laboratuvarda insana ait embriyonik kök hücrelerinin geliştirilmesi sonucu elde edildiğini belirtti.

BÖBREK DOKUSU BAŞARIYLA ÜRETİLDİ

Elde edilen jel şeklindeki madde, önce farenin derisinin altına enjekte edilerek test edildi. Üç ay sonra bu madde gelişti ve nefron (böbreğin yapısını oluşturan temel unsur) üretildi.

 

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