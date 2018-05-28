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Bilim insanları sentetik embriyo üretti

Hollandalı bilim adamları; laboratuvarda sperm ve yumurta yerine kök hücreleri kullanılarak "sentetik" embriyo üretimi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 15:48..
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Bilim insanları sentetik embriyo üretti

Hollanda'da bilim insanları, labortuvarda ilginç bir deney gerçekleştirdi. Laboratuvarda sperm ve yumurta yerine sentetik embriyo geliştirdi.

Bilim insanları sentetik embriyo üretti

AMAÇ HAMİLELİĞİN NEDEN BAŞARISIZ OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARMAK

Araştırmanın sonuçları, ünlü bilim dergisi Nature Dergisi tarafından yayınlandı. Makalede farelere; sperm ve yumurta hücreleri yerine kök hücrelerden oluşan bu sentetik embriyolar enjekte edildiğinden bahsedildi.

Sentetik embriyonun üretimindeki amaç; birçok hamileliğin neden başarısız olduğunu ortaya çıkarmak. Maastricht Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, birçok hamileliğin, embriyonun ana rahmine tutunamaması nedeniyle başarısız olduğunu ifade ediyor. Hatta araştırmacılar, bunun embriyodaki anormalliklerden kaynaklandığı düşünüyor.

Bilim insanları sentetik embriyo üretti

İNSAN ÜZERİNDE KULLANILMAYACAK

Mikroskop altında gerçeğinden ayırt edilemeyen sentetik embriyolar, bilim insanlarına bu durumu araştırmada yardımcı olacak.

Embriyo üretiminde sperm ve yumurta yerine kök hücrelerin kullanılması ile uzmanlar çok daha fazla deney malzemesine sahip olacak. Farelere yapılan başarılı implantın tarihte bir ilk olduğu ifade ediliyor. Yöntemin insan hücreleri üzerinde kullanılması ise planlanmıyor.

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