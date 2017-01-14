Bilim insanları Türkiye'nin denizlerine ömür biçti

Bilim insanlarına göre 250 milyon yıl sonra dünyada kıtalar tektonik kaymalarla birleşirken bugünkü Türkiye toprakları en yakın denizlere binlerce kilometre uzakta olacak.

KITALAR BİRLEŞECEK

ABD’nin Yale Üniversitesi ve Japonya’nın Deniz ve Yer Bilimleri Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının hazırladığı modele göre yerkabuğundaki kaymalar nedeniyle Asya ile Afrika, Kuzey Amerika ile Güney Amerika kıtaları birleşecek.

TÜRKİYE AMESİA'NIN İÇ KESİMLERİNDE KALACAK

Ayrıca Asya ve Amerika kıtaları arasındaki Bering Boğazı da ortadan kalkacak ve iki kıta kuzeyden birleşecek. Akdeniz küçük bir iç deniz haline gelirken Türkiye toprakları ‘Amasia” adı edilen yeni kıtanın iç kesimlerinde kalacak.

BİN YIL İÇİNDE BİNALARIN HEPSİ YOK OLACAK

Bilim insanları daha önce de geleceğe dair tahminlerde bulunmuştu. Buna göre yeryüzündeki binaların hepsi 1000 yıl içinde yok olacak. % 29 daha fazla karbondioksit salımı olacak.

5 MİLYON YIL SONRA ERKEK CİNSİYETİ YOK OLACAK

50 bin yıl içinde Niagara Şelaleleri kaybolacak, çünkü Erie Gölü yok olmuş olacak.

5 milyon yıl sonra ise Y kromozomu giderek zayıflayacağından erkek cinsiyeti tamamen yok olacak.

1 milyar yıl sonra ise Güneş günümüzden % 10 daha sıcak olacağı için tüm insan ırkı yok olacak.