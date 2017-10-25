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Bilim insanlarına göre tropikal ormanlar gezegeni kirletiyor

Bilim insanları tropikal ormanların giderek ağaçsızlaştığı için daha fazla karbon salınımı gerçekleştirdiğini belirtiyor.

25.10.2017 - 16:02
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  2. Yaşam

Bilim insanlarının araştırmasına göre insanlık ormanlara o kadar zarar verdi ki, artık ormanlar da gezegeni korumak yerine kirletiyor.

ABD'DEKİ TRAFİKTEN DAHA FAZLA KARBON SALINIMI VAR

Boston Üniversitesi’nin dahil olduğu bir çalışma ormanların ağaçlar yandığında veya öldüğünde atmosfere saldığı karbon miktarını araştırdı. Araştırmaya göre tropik ormanlardaki ağaçlar yılda 425 teregram karbon salınımı gerçekleştiriyor. Bu da ABD'deki trafiğin tamamından daha fazla kirlilik demek.

Bilim insanlarına göre tropikal ormanlar gezegeni kirletiyor

YILDA 600 MİLYON TON KARBON EMİLİMİ

Gezegenin ormanları ve okyanusları hava kirletici gazların atmosfere ulaşmamasını sağlayan “karbon havuzları” Dev Amazon ormanı tek başına yılda 600 milyon ton karbon emilimi gerçekleştiriyor. Fakat ciddi boyutlara ulaşan tomrukçuluk, çiftçilerin ağaçları ısınma için kullanması, orman yangınları ve hastalıklar ormanların yakaladığından daha fazla karbon salmasına neden oluyor.

Bilim insanlarına göre tropikal ormanlar gezegeni kirletiyor

DR. BACCİNİ'DEN UYARI İKAZI

Araştırmanın baş yazarı Woods Hole Araştırma Merkezi’nden Dr. Alessandro Baccini bulguları bir “uyarı ikazı” olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: “Ormanlar karbonu yakalayan ve depolayan güvenli, onaylı, ucuz ve anında ulaşılabilir tek teknolojimiz. Ayrıca bu ormanlar yağışları düzenliyor ve yerli toplumlara yaşam sağlıyor.”

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