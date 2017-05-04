taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.039
USD
3,5535
EURO
3,9040
ALTIN
140,26
PETR
48,2400

Bilim insanlarından ebeveynlere akıllı ekran uyarısı

Toronto Üniversitesinden bilim insanları, bebeklerin akıllı ekranlarla oynamasının geç konuşmalarına neden olabileceği uyarısı yaptı.

04.05.2017 - 23:56
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ABD'de Akademik Pediatri Topluluğu'nun 2017 kongresine sunulan bir çalışmada akıllı telefon, tablet ve elektronik oyunların çocukların kendilerini ifade etmede sorun yaşayabileceğini ortaya koydu.

900 AİLE ÜZERİNDEN ARAŞTIRILDI

Kanada Toronto Üniversitesinden Dr. Catherine Birken'in öncülüğünde 900 aile ile yapılan araştırmada çocukların akıllı ekranlarla geçirdiği süreler ile aynı dönemde çocukların çıkarabildiği sesler, kelimeler ve kurabildiği cümleler takip edildi.

Buna göre çocukların günlük akıllı ekran kullanımındaki her 30 dakikalık artışın, çocukların ses ve konuşma yeteneklerini daha geç kazanma riskini yüzde 49 oranında artırdığı belirtildi.

Bilim insanlarından ebeveynlere akıllı ekran uyarısı

BU ALANDAKİ İLK BİLİMSEL ÇALIŞMA

Dr. Birken, konuya ilişkin CNN'e yaptığı açıklamada, bu çalışmanın bu alandaki ilk bilimsel çalışma olduğunu, bunun nedenlerinin derinliğine incelenmesi için daha ileri araştırmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

CNN'e açıklama yapan bazı uzmanlar da bu riskin nedeninin, çocukların aileleriyle iletişim kurarak geçirecekleri zamanı akıllı ekranlar karşısında geçirmesi olduğunu belirtti, çocukların konuşma yeteneklerinin aileleri ile kurdukları iletişimle geliştiğini ifade etti.

Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklerin 18 yaşına kadar ekranlardan uzak tutulmalarını tavsiye ediyor. Aynı kuruluş, 18-24 ay arasındaki çocukların ancak anne baba yanlarındayken program izlemeleri gerektiğini vurguluyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

18
Trump'ın sağlık yasası Temsilciler Meclisi'nden geçti

Trump'ın sağlık yasası Temsilciler Meclisi'nden geçti

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM