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Bilim insanlarının yeni tezi: Işığın hızı sıfırlanabilir

Bilim insanları saniyede 300 bin kilometre hızla yol alan ışığın hızının sıfıra indirilebileceği tezini ortaya attı.

Detay Haber | 08.02.2018 - 09:24..
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Normal şartlar altında saniyede 300 bin kilometre yol alan ışık fotonlarının hızını az da olsa yavaşlatacak deneyler gerçekleştirildi.

Örneğin ışık suyun içerisinde hareket ettiği zaman madde yoğunluğunun fazla olması nedeniyle hızı yavaşlar. Ayrıca bilim insanları daha önce fotonlu kristal adı verilen materyalları kullanarak da ışığı yavaşlatmayı başarmışlardı.

Bilim insanlarının yeni tezi: Işığın hızı sıfırlanabilir

"YAVAŞLAYAN IŞIĞIN HIZI SIFIRLANABİLİR"

Ancak son yayımlanan bir makalede İsrail Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bir grup araştırmacı ışık hızının sıfıra indirilebileceği teorisin ortaya attı.

"Sıra dışı noktalar" adı verilen bu uygulamaya göre iki değişkenin ya da ışık modunun tek bir mod haline getirilmesiyle ışık hızı sıfıra indirilebilir.

Bilim insanlarının yeni tezi: Işığın hızı sıfırlanabilir

"SIKIŞAN IŞIK KAYBOLACAK" TEORİSİ

Teoriye göre sıradışı noktalar oluşturulabilirse ışık tek modun içinde sıkışma haline girecek ancak ışığın büyük çoğunluğu bu süreçte kaybolacak.

Amerikan Fizik Topluluğu bünyesinde yer alan Physical Review Letters dergisinde yayımlanan makaleye göre parite-zaman simetrisi adı verilen dalga kılavuzlarıyla hem ışık durdurulabilir hem de bu kayıp önlenebilir.

Optik kablolar, telefon sinyallerini iletmesiyle dalga kılavuzlarına bir örnek olarak gösterilebilir.

Dalga kılavuzları kendilerinden geçen ışıkların düzenlenmesi için kullanılabilir ve böylece ışıkların birbirlerini dengelemesi sağlanmış olur.

Teoriye göre bu da ışık yoğunluğunun değişime uğramadan sıradışı nokta adı verilen duruma yaklaşmasına ve durmasına neden olabilir.

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