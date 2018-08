Bilim kurgu dosyası: Sinema ve edebiyat birbirini besliyor

Bilim kurgu denince akla gelen ilk yayınevlerinden İthaki. Bilim kurgunun Türkiye’deki durumunu konuştuk. Ayrıca yayınevinden Çeviri Edebiyat Yayım Sorumlusu Alican Saygı Ortanca genç okurlara ve bilimkurgu severlere yazar ve kitap tavsiyesinde bulundu.

BİLİM KURGUNUN YÜKSELİŞİ EDEBİYATLA SINIRLI DEĞİL

Bilim kurgu yükselişte mi?

Uzun bir süredir yükselişte. Bu durumu yalnızca edebiyat üzerinden ele almamak lazım tabii. Sinema ve dizi sektörü türün yükselmesinde şüphesiz ki en büyük etken ancak bu sektörlerin de çoğunlukla kaynak aldıkları yer edebiyat oluyor.

(Isaac Asimov)

Sizce son zamanlarda sinemadaki en iyi örnekler hangileri?

Son yıllarda hiç olmadığı kadar çok roman veya öykü uyarlaması geliyor ekranlara. “Expanse, Handmaid’s Tale”, “The Man in the High Castle”, “Electric Dreams” gibi uyarlamalar en iyi örneklerden. Sinema için de “The Martian”, “Ready Player One”, “Arrival” ve dolaylı olarak da olsa “Blade Runner 2049” ses getiren örnekler.

Bir diğer taraftan “Black Mirror” veya “Westworld” yapımcılarının ve senaristlerinin Isaac Asimov ya da Philip K. Dick okumadan böylesine özgün eserler ortaya çıkarma ihtimalleri pek yok.

Sinema ve edebiyat iyi bir etkileşimde bulunuyor diyebilir miyiz o halde?

Aslında sinema ve edebiyat sektörü bu anlamda birbirlerini çok besliyor. İyi olan bir eser uyarlanıyor, rakip yapım şirketleri benzer bir iş yapmak için aynı arayışlarda bulunuyor. Bu da bazı klasiklerin tozlu raflardan kalkmasına sebep olurken hem de güncel üretimde rekabeti ve haliyle de niteliği artırıyor.

(John Scalzi)

TÜRKİYE’DE ÇOĞUNLUKLA BATI TEMELLİ BİLİM KURGU TÜKETİLİYOR

Türkiye'deki durumunu nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye’de de batı temelli bilimkurgu tüketiliyor çoğunlukla ama yayımlanan eser sayısının artması yerli yazarlar üzerinde de olumlu bir etki oluşturuyor. Yazar adaylarının pek çoğunun tutulduğu okumadan yazma hastalığına da çare buluyor türün önde gelen eserlerinin yayımlanması.

Sonuçta bilimkurgu gibi gündelik gelişmelere göre şekillenebilen bir türde dünyayı takip etmeden üretim yapmak fazlasıyla zor. Ancak bilimkurgudaki bu artışın Türkiye’deki üretimi de doğrudan ve olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkün.

Peki bilim kurguya katkısı olan bu dönemin yazarları kimler?

Yirmi birinci yüzyılda edebiyat adına bilimkurguda önemli ve uzun yıllar sonra dahi hatırlanacak yazarlar üretime başladı. “John Scalzi” ve “China Mieville” başı çeken yazarlardan.

(Ray Bradbury)

GENÇ OKURLARIN BİLİM KURGU İLE TANIŞMASINA VESİLE OLAN YAZARLAR ÖNEMLİ

Genç okurlara hangi bilim kurgu yazarlarını tavsiye edersiniz?

Isaac Asimov’dan “Ben, Robot”, Arthur C. Clarke’tan “Çocukluğun Sonu”, H.G. Wells’ten “Zaman Makinesi”, Ray Bradbury’den “Fahrenheit 45” ile “Mars Yıllıkları” ve sayısız Jules Verne kitabı…

Neden özellikle bu isimler?

Bu isimler nesillerdir genç okurların bilimkurguyla tanışmasına vesile olmuş yazarlar. Hâlâ güncelliklerini yitirmemiş, bilimkurgunun ne olduğunu, neyden bahsettiğini en berrak, en eğlenceli şekilde anlatmayı başarmış ve gelecek nesillere miras kalmış kitaplar. Gençlerin, hatta bilimkurgu seven herkesin bir gün mutlaka okuması gerekir diye düşünüyorum.

(Kim Stanley Robinson)

Bilim kurguya ilgi duyanlara tavsiyeniz nedir?

Bilimkurguyla biraz daha haşır neşir olan okurlar ise "Kim Stanley Robinson", "Strugatski Kardeşler", "Richard K. Morgan", "China Mieville" gibi bilimkurgunun eşsiz yaratıcılarının dünyalarına adım atmak isteyebilirler.

Sevgili Alican Saygı Ortanca'ya teşekkürler...

Damla Karakuş

