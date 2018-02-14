Bilim kurgu kitaplarından öne çıkanlar

Bilim kurgu kitapları arasında en çok sevdiğiniz kitap hangisi? Ya da şöyle soralım; en son hangi bilim kurgu kitabını okudunuz? Dünya Edebiyatı yazarlarının yazdığı bilim kurgu kitapları, okurlar tarafından beğeniyle karşılanmış ve severek okunmuştu.

Sadece son zamanlarda yayımlanan kitaplar değil, klasikleşmiş eserler de listemizde yer alıyor. George Orwell'ın 1984 romanı bunlardan birisidir. Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Amerikalı yazar Ursala Le Guin'in Mülksüzler kitabını anmadan geçmek istemiyorum.

URSALA LE GUIN - MÜLKSÜZLER

Ursala Le Guin'in en önemli romanı olan Mülksüzler listemizin ilk sırasında.

Yazar: Ursala Le Guin

Yayınevi: Metis Yayınları

Çeviren: Levent Mollamustafaoğlu

Baskı yılı: 2017

Syf: 336

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D&R

GEORGE ORWELL - 1984

İngiliz yazar George Orwell’in 1949 yılında yayımlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri.

Yazar: George Orwell

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Celal Üster

Baskı yılı: 2016

Syf: 352

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İdefix

WILLIAM GOLDING - SİNEKLERİN TANRISI

Sineklerin Tanrısı", günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir

Yazar: William Golding

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Çeviren: Mina Urgan

Baskı yılı: 2016

Syf: 362

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ISAAC ASSIMOV - İŞTE TANRILAR

Amerikalı yazar ve biyokimyacı. Pek çok konuda yapıtları olmasına karşın, bilim kurgu eserleri ve popüler bilim kitapları ile tanınmıştır. İşte Tanrılar da bunlardan biridir.

Yazar: İsaac Asimov

Yayınevi: Altın Kitaplar

Çeviren: Gönül Suveren

Baskı yılı: 2016

Syf: 342

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Nadir Kitap

JACK LONDON - ADEMDEN ÖNCE

Amerikalı edebiyatçı Jack London'ın bu kitabı, en iyi bilim kurgu eserleri arasında yer alıyor.

Yazar: Jack London

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Pınar Kür

Baskı yılı: 2016

Syf: 192

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STANISLAV LEM - SOLARIS

20. yüzyıl bilimkurgu edebiyatının başyapıtlarından sayılan Solaris, insanlığın bilimle ve başka gezegenlerle ilişkisini ele alıyor.

Yazar: Stanislav Lem

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Mehmet Aközer

Baskı yılı: 2014

Syf: 236

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ZEYNEP ZAHAL CAMAT - KIYAMET KİTABI

Zeynep Zahal Camat'ın çok okunan yapıtı olan Kıyamet Kitabı da listemizde kendine yer bulalanlardan.

Yazar: Zeynep Zahal Camat

Yayınevi: Meta Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2010

Syf: 160

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ORSON SCOTT CARD - ENDER SERİSİ -1

Elinizdeki bu kitap bilimkurgu tarihinin en önemli metinlerinden biri olarak kabul edilen Ender Serisi'nin ilk kitabıdır.

Yazar: Orson Scott Card

Yayınevi: Altı Kırkbeş Yayınları

Çeviren: Kaan Çaydamlı, Gonca Gülbey

Baskı yılı: 2015

Syf: 296

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Nadir Kitap

ANDY WEIR - MARSLI

2014'ün en iyi bilim kurgu romanı..

Yazar: Andy Weir

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Emre Aygün

Baskı yılı: 2014

Syf: 416

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ARTHUR C. CLARKE - 2001: BİR UZAY DESTANI

2001: Bir Uzay Destanı, bilim kurgu klasikleri dizisinin bir parçası.

Yazar: Arthur C. Clarke

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Oya İşeri Gever

Baskı yılı: 1998

Syf: 304

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]