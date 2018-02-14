Bilim kurgu kitaplarından öne çıkanlar

Bilim kurgu kitapları arasında en çok sevdiğiniz kitap hangisi? Ya da şöyle soralım; en son hangi bilim kurgu kitabını okudunuz? Dünya Edebiyatı yazarlarının yazdığı bilim kurgu kitapları, okurlar tarafından beğeniyle karşılanmış ve severek okunmuştu.
Sadece son zamanlarda yayımlanan kitaplar değil, klasikleşmiş eserler de listemizde yer alıyor. George Orwell'ın 1984 romanı bunlardan birisidir. Öte yandan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Amerikalı yazar Ursala Le Guin'in Mülksüzler kitabını anmadan geçmek istemiyorum.
URSALA LE GUIN - MÜLKSÜZLER
Ursala Le Guin'in en önemli romanı olan Mülksüzler listemizin ilk sırasında.
Yazar: Ursala Le Guin
Yayınevi: Metis Yayınları
Çeviren: Levent Mollamustafaoğlu
Baskı yılı: 2017
Syf: 336
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GEORGE ORWELL - 1984
İngiliz yazar George Orwell’in 1949 yılında yayımlanan ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri.
Yazar: George Orwell
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Celal Üster
Baskı yılı: 2016
Syf: 352
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WILLIAM GOLDING - SİNEKLERİN TANRISI
Sineklerin Tanrısı", günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir
Yazar: William Golding
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Çeviren: Mina Urgan
Baskı yılı: 2016
Syf: 362
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ISAAC ASSIMOV - İŞTE TANRILAR
Amerikalı yazar ve biyokimyacı. Pek çok konuda yapıtları olmasına karşın, bilim kurgu eserleri ve popüler bilim kitapları ile tanınmıştır. İşte Tanrılar da bunlardan biridir.
Yazar: İsaac Asimov
Yayınevi: Altın Kitaplar
Çeviren: Gönül Suveren
Baskı yılı: 2016
Syf: 342
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JACK LONDON - ADEMDEN ÖNCE
Amerikalı edebiyatçı Jack London'ın bu kitabı, en iyi bilim kurgu eserleri arasında yer alıyor.
Yazar: Jack London
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Pınar Kür
Baskı yılı: 2016
Syf: 192
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STANISLAV LEM - SOLARIS
20. yüzyıl bilimkurgu edebiyatının başyapıtlarından sayılan Solaris, insanlığın bilimle ve başka gezegenlerle ilişkisini ele alıyor.
Yazar: Stanislav Lem
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Mehmet Aközer
Baskı yılı: 2014
Syf: 236
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ZEYNEP ZAHAL CAMAT - KIYAMET KİTABI
Zeynep Zahal Camat'ın çok okunan yapıtı olan Kıyamet Kitabı da listemizde kendine yer bulalanlardan.
Yazar: Zeynep Zahal Camat
Yayınevi: Meta Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2010
Syf: 160
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ORSON SCOTT CARD - ENDER SERİSİ -1
Elinizdeki bu kitap bilimkurgu tarihinin en önemli metinlerinden biri olarak kabul edilen Ender Serisi'nin ilk kitabıdır.
Yazar: Orson Scott Card
Yayınevi: Altı Kırkbeş Yayınları
Çeviren: Kaan Çaydamlı, Gonca Gülbey
Baskı yılı: 2015
Syf: 296
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ANDY WEIR - MARSLI
2014'ün en iyi bilim kurgu romanı..
Yazar: Andy Weir
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Emre Aygün
Baskı yılı: 2014
Syf: 416
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ARTHUR C. CLARKE - 2001: BİR UZAY DESTANI
2001: Bir Uzay Destanı, bilim kurgu klasikleri dizisinin bir parçası.
Yazar: Arthur C. Clarke
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Oya İşeri Gever
Baskı yılı: 1998
Syf: 304
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]