Bilim kurgunun özel isimlerinden biri Ursula K. Le Guin’den alıntılar

İlk romanını 1966’da yayımlayan Ursula, bilim kurgu ve fantezi edebiyatında edindiği özel yerin yanında şiir, çocuk ve genç edebiyatı, tiyatro alanlarında da yazar ve çevirmen olarak eserler verdi. Eserlerinde özellikle Taoizm, Jung, Yunan Mitolojisi ve Varoluşçuluğun etkisi vardı.

1969’da yayımladığı “Karanlığın Sol Eli” ile bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü “Hugo” ve “Nebula” ödüllerine layık görülen Ursula,, 89 yıl önce bugün hayata ‘merhaba’ dedi. Onu, bizi kendine bağlayan eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

- Seni tüm dünyaya bağlayan insanı bulduğunda bambaşka biri olursun; daha iyi biri. Peki o kişi senden koparıldığı zaman, o zaman nasıl birine dönüşürsün.

(Karanlığın Sol Eli)

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- Gerçek kaybeden kazanamayan değildir. Gerçek kaybeden; kaybetmekten o kadar korkar ki kazanmayı denemez bile.

(Karanlığın Sol Eli)

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- Tanrı aşkına, kırılmış olmak hiç de kolay değildir. Hayatında güvenecek birinin olmaması, işte gerçekten kırıcı olan bu.

(Karanlığın Sol Eli)





- Ruh eşinin varlığına inanır mısınız? Ben bu fikri seviyorum. Yani bir yerlerde bir kişinin sonsuza dek sana ait olduğunu, birbiriniz için olduğu bilmek...

(Karanlığın Sol Eli)

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Her zaman bunun olacağından korkmuştu, ölümden korktuğundan da çok. Ölmek, kendini yitirmek ve diğerlerine katılmaktır. O ise kendini kurtarmış, diğerlerini yitirmişti.

(Mülksüzler)

- Acı çekiyoruz, ama yeterince değil. Bu yüzden de boş yere acı çekiyoruz.

(Mülksüzler)

*

- Herhangi bir mutluluk çok basit gibi geliyor. Yine de her şeyin, bu mutluluk arayışının, bu acı korkusunun tümüyle bir yanlış anlama olup olmadığını merak ediyorum.

(Mülksüzler)

*

- Sevgi, acının içinden geçme yollarından yalnızca biri, bazen yanılıp ıskalayabilir. Acı hiçbir zaman ıskalamaz.

(Mülksüzler)





- Bütün duvarlar iki anlamlı ve ikiyüzlüdür. Neyin içeride neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığınıza bağlıdır.

(Mülksüzler)

*

- Sevgi akla boyun eğmez, zorlandığında da nefrete dönüşür.

(Mülksüzler)

*

- İçeri kapanmak, dışarda bırakmak, aynı şey.

(Mülksüzler)





- Bütün hayatımızı, aslında yapmaktan başka çaremiz olmayan şeyleri rızamızla seçmeyi öğrenmekle geçiriyoruz.

(Yerdeniz Büyücüsü)

*

- Özgürlük ağır bir yüktür, ruhun yüklenmesi gereken büyük ve garip bir sorumluluk. Kolay değildir. Verilen bir armağan değil yapılan bir seçimdir. Bu seçim de zor bir seçim olabilir. Yol, yukarıya, ışığa doğru çıkar; ama yüklü yolcu oraya hiçbir zaman varamayabilir.

(Atuan Mezarları)





- Medeni olan ile barbar olan arasında, anlamlı olan ile anlamsızlıkarasında sınırlar varsa da bunlar ne bir harita üzerindeki çizgilerdir ne de yeryüzünün bölgeleri. Sadece zihnin sınırlarıdır.

(Zihinde Bir Dalga)

*

- Bir insan kendine ait olmayan bir biçimde ne kadar uzun süre kalırsa, tehlike o kadar büyük olur...

(Yerdeniz)

*

- İnsanın kendi özünü bulması çok nadir rastlanan bir şeydir ve çok büyük bir şeydir. İnsanın sonsuza kadar kendisi olması daha da güzel değil mi?

(En Uzak Sahil)





- Özgürlük ağır bir yüktür, ruhun yüklenmesi gereken büyük ve garip bir sorumluluk. Kolay değildir. Verilen bir armağan değil, yapılan bir seçimdir; bu seçim de zor bir seçim olabilir.

(Atuan Mezarlığı)

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- Seyyahlar kendi yolculuklarını anlatırlar, sizinkini değil.

(Kadınlar Rüyalar Ejderhalar)





- Bir öykü nerede biter? Onu anlatmaya başladığın zaman.

(Anlatış)

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Damla Karakuş

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